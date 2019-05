Il Genio italico della modernità per i francesi è roba loro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASO Leonardo, un genio dalla forte attualità. Ecco perché si corre oggi a celebrarlo. Ne è convinto Eike Schmidt, direttore degli Uffizi: «La rilevanza di Leonardo per il mondo di oggi sta nella sua creatività capace di unire osservazioni scientifiche della natura con l'immaginazione artistica. È questa sua abilità che gli ha fatto compiere le innovazioni più inaspettate». E le celebrazioni in Italia cercano di rendere giustizia all'artista «italianissimo», anche se in Francia continuano a chiamarlo «francese» a suon di gaffe...