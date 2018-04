«Il generale Haftar è morto» La Libia rischia di finire nel caos

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SVOLTAIL CAIRO «Il generale Khalifa Haftar è morto». La notizia è rimbalzata ieri in serata su diversi media libici, ma senza conferme ufficiali, dopo giorni in cui si rincorrevano le voci di un aggravamento delle condizioni di salute dell'uomo forte di Bengasi, ricoverato d'urgenza a Parigi per un ictus. E getta ulteriore incertezza sul già complicatissimo quadro libico. L'uscita di scena, se confermata, del generale della Cirenaica, la parte est della Libia, apre infatti scenari inesplorati: senza la sua ingombrante presenza, rischia...