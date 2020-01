Il generale è sempre più solo i contractor rispettano lo stop

LO SCENARIO

ROMA Pur essendone stato uno strenuo avversario, il feldmaresciallo cirenaico Khalifa Haftar è il leader libico che più di ogni altro assomiglia a quello che era il colonnello Moammar Gheddafi. Un uomo duro, un autentico signore della guerra, che ha sempre puntato da un lato sull'accordo con le principali tribù del Paese e dall'altro sul disinvolto mercato dei favori rispetto ai propri familiari e ai propri capi militari. La differenza è che Haftar non sembra avere il carisma di Gheddafi, e piuttosto poggiare la propria supremazia militare su armi e consiglieri di svariate potenze regionali. Né sembra riuscire a conquistare la non-belligeranza di gruppi importanti come quelli di Misurata. Haftar è però giustamente convinto che in Libia non sia comunque la diplomazia, alla fine, ad assegnare la vittoria, ma la forza. Inoltre, la Russia, che pure ha appoggiato Haftar con centinaia di contractor della società Wagner (ieri segnalati in ripiegamento per onorare la tregua caldeggiata da Putin e Erdogan), non è l'unico né il principale sponsor di Haftar. Che può contare sull'Egitto di Al Sisi (che ieri si è sentito al telefono con Putin), sull'Arabia Saudita e sugli Emirati, e in modo più sottile e foriero di imbarazzo per la Ue, della Francia, che però ora potrebbe essersi allineata sulla linea dello stop alle armi. Sullo sfondo, poi, ci sono gli Stati Uniti, verso i quali Haftar ha un forte debito di gratitudine (e stretti legami) avendo per vent'anni vissuto l'esilio negli States e avendone la cittadinanza.

LE DIFFICOLTÀ

Quest'estate truppe e aerei del feldmaresciallo avevano puntato verso Tripoli passando da sud, in una avanzata apparsa come conquista della Libia meridionale, mentre era solo l'inevitabile avvicinamento al vero obiettivo: la presa di Tripoli. La scoperta di armamenti francesi nei campi di Haftar, nonché il fermo di militari d'Oltralpe intercettati alla frontiera tra Libia e Tunisia, hanno fatto emergere la concretezza del coinvolgimento francese al di là dei comunicati congiunti in ambito Ue. Ma soprattutto, lo sponsor che si tiene nell'ombra ma è sempre al fianco del feldmaresciallo, è l'egiziano Al Sisi. E la ragione è semplice: i jihadisti in Libia legati a Al Qaeda, all'Isis ma anche alla Fratellanza musulmana, in passato hanno dilagato in Egitto, che con la Libia ha un confine lungo difficilmente controllabile. È pertanto strategico per Al Sisi avere come vicino e alleato un capo anti-jihadista e anti-fratelli musulmani, oltre che militarmente solido.

LE ALLEANZE

Infine, c'è il tema delle alleanze regionali sul fronte energetico. Dietro Haftar c'è un blocco di interessi che attraverso i corridoi che portano al Mediterraneo mette insieme Egitto, Francia, Paesi del Golfo tranne il Qatar, Israele, Grecia e Cipro. L'irruzione della Turchia di Erdogan sulla scena libica spariglia le carte, e l'obiettivo di Haftar è quello di bruciare sul tempo il consolidamento del nemico tripolino Al Serraj con i rinforzi turchi. La Russia, che si pone oggi come mediatrice e possibile garante della pace nell'area, deve a sua volta fare i conti non solo con la Turchia con la quale ha comunanza di interessi sul fronte energetico e militare, ma con tutti gli attori in qualche modo presenti in Libia (significativo che il dinaro della Cirenaica sia stampato in Russia). E in questo complicato intreccio e intrico di interessi, Haftar potrebbe anche pensare di continuare a lanciare milizie e aerei contro Tripoli, per mettere le mani sulla cassaforte della NOC, National Oil Company, che tuttora ha la gestione dei proventi del petrolio nazionale e li distribuisce a tutte le fazioni. Ma da ieri, forse, potrebbe essere un po' più complicato.

Marco Ventura

