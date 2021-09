Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CURIOSITÀS.LUCIA DI PIAVE L'ha detto e l'ha fatto: Riccardo Szumski, sindaco di Santa Lucia di Piave, paese del trevigiano, da ieri ha un nuovo ufficio esterno al municipio. Un gazebo posizionato nell'area verde adiacente alla sede municipale dove il primo cittadino sbrigherà le pratiche istituzionali e riceverà i cittadini. Il motivo? Il sindaco medico non è vaccinato e non ha intenzione di farsi il tampone ogni due giorni per...