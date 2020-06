LA LETTERA

ROMA I ritardi nel pagamento degli assegni di cassa integrazione rischiano di creare tensioni sociali. È l'avvertimento lanciato dal Garante degli scioperi. «I ritardi nell'erogazione delle retribuzioni, o integrazioni, a categorie di lavoratori particolarmente deboli sotto il profilo contrattuale ed economico-sociale - spesso dovuti ad inerzia delle amministrazioni - costituiscono la principale causa di insorgenza e di aggravamento del conflitto collettivo», afferma l'autorità in una lettera inviata ai presidenti delle Camere e al premier a seguito dell'appello delle organizzazioni sindacali dei trasporti di Cgil, Cisl e Uil e del Coordinamento di Cisal.

«Per scongiurare il rischio di tensioni sociali» il Garante sollecita «tutte le iniziative coordinate e tempestive a tutela dei lavoratori. Il «grido di allarme» dei sindacati, spiega la Commissione di garanzia, è stato lanciato per le «gravissime condizioni» economiche in cui vertono i lavoratori del settore, a causa dei ritardi nei pagamenti degli strumenti di sostegno, che «stanno producendo una situazione sociale, non più sostenibile, e stanno alimentando in modo costante - hanno puntualizzato i sindacati - l'allarme e la tensione tra le lavoratrici e i lavoratori, anche alla luce degli sforzi richiesti per assicurare comunque la continuità del servizio indispensabile».

