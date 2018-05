CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FUTURO VENEZIA Fare il gondoliere è considerato uno dei lavori più belli e interessanti, ma non è più quel mestiere ammantato da quell'aura romantica e idilliaca alla quale ci hanno abituati film come Venezia, la luna e tu con Alberto Sordi, Nino Manfredi e Marisa Allasio.È infatti in corso una vera e propria guerra sotterranea sulla distribuzione del lavoro tra i 433 gondolieri titolari e i 160 sostituti, che sono pagati a cottimo e partita Iva per imbarcarsi al posto del titolare quando questo è assente. Allora, i sostituti...