Il futuro della maggioranza

LA STRATEGIAROMA Creare un campo progressista largo e coinvolgere anche i grillini per costruire l'alternativa alla destra. Ecco l'obiettivo al quale lavora Nicola Zingaretti, che ieri ha illustrato il progetto alla Direzione nazionale del partito. Gettare le basi per un'alleanza strategica con i grillini non è tuttavia operazione facile: e se lo stesso segretario dem è il primo ad ammettere che il viaggio non sarà una passeggiata, anche le varie anime del partito hanno ben presenti rischi e ostacoli dell'operazione. E così Base riformista...