Il futuro dell'esecutivo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATAROMA Ultime schermaglie prima delle Europee tra M5S e Lega. «A me sembra che il Carroccio stia chiedendo il voto per dire vogliamo più forza per buttare giù questo governo», sentenzia Di Maio. Che continua: «Vogliono sfiduciare Conte». «Io porto pazienza. Non sento questi rumori di sottofondo. Essere attaccato dagli alleati non è normale ma conto che da lunedì si rilassino tutti quanti», prova a rassicurarlo Salvini. Lo scontro per il post voto si sposterà sui provvedimenti. Flat tax, Autonomia, sblocco delle grandi opere...