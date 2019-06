Il futuro del centrodestra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCENARIOROMA Nessun asse per il voto a settembre, in realtà l'intesa tra la Lega e l'ala del nord di FI che guarda a Giovanni Toti come interlocutore per il futuro è un'altra: ovvero quella di far proseguire la legislatura, puntellare il governo, appoggiando le misure care al partito di via Bellerio e logorare l'immagine di Berlusconi. Tra il governatore della Liguria e il Cavaliere è sfida aperta. «Se ci saranno le primarie per scegliere il segretario di Forza Italia io mi candido certamente. Con le mie idee. Ragionerei anche sul nome...