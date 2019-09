Il fronte sicurezza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPARIGI «Il vento del cambiamento ha valicato le Alpi» scrisse il 6 febbraio su Facebook l'allora vice premier del Conte 1 Luigi Di Maio per commentare il suo incontro, vicino a Parigi, con rappresentanti e non tra i più moderati - dei Gilets Jaunes, allora all'apice del movimento di protesta. Sette mesi dopo il vento del cambiamento ha rivalicato le Alpi: questa volta però, da ministro degli Esteri del Conte 2, Di Maio non ha più in programma di incontrare personaggi più o meno eversivi, ma il collega ministro Jean-Yves Le Drian....