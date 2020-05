IL FRONTE POLITICO

VENEZIA Il veneto Luca Zaia continua a confidare nel voto estivo: «Sono convinto che il 12 luglio sia la data più utile per un election day». Non è il solo, fra i presidenti delle sei Regioni in scadenza di legislatura, a giudicare dall'audizione di ieri nella commissione Affari Costituzionali della Camera, chiamata alla conversione del decreto con cui il Governo ha aperto invece una finestra elettorale in autunno. Ha detto infatti il ligure Giovanni Toti: «Lo stato di emergenza sanitaria non è incompatibile con il diritto costituzionale dei cittadini di esprimere il voto in estate».

I SEGNALI

In risposta al Financial Times, che l'ha definito «astro nascente», Zaia chiama in causa Sallustio: «Diceva che il sentimento che viene dopo la gloria è l'invidia. Dobbiamo governare una regione complessa e non abbiamo tempo da perdere con le distrazioni e le manfrine. E stavolta è vero, non è Eracleonte da Gela...». Battute a parte, per il leghista bisogna votare fra due mesi: «La posizione è trasversale e dal Governo ci sono segnali incoraggianti». Non da Fi, però, il cui vicepresidente Antonio Tajani ribadisce: «Le elezioni regionali e amministrative devono svolgersi in autunno. Come già deciso».

IL REFERENDUM

Di sicuro, invece, in Veneto non sarà celebrato il referendum confermativo sulla riforma dello Statuto, per cui l'opposizione aveva raccolto 7 delle 11 firme necessarie. Spiega il promotore Piero Ruzzante (Leu): «No alle urne in luglio. Non possiamo rischiare di portare i veneti al voto nei prossimi mesi, con il rischio di nuovi contagi. Vale per Zaia e vale per noi». (a.pe.)

