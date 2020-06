IL CASO

UDINE «Non è una decisione contro l'Italia, ma sfortunatamente il quadro epidemiologico, per ora e sottolineo per ora, non ci consente la riapertura dei confini». La doccia fredda è arrivata direttamente dal ministro degli Esteri austriaco Alexander Schallenberg e l'Italia è l'unica a rimanere a bocca asciutta. Neppure i tentativi per una riapertura regionale hanno dato, infatti, esito positivo. A Tarvisio-Coccau, dunque, tutto resta come prima con i controlli che continueranno almeno fino al 15 giugno. La nuova speranza è che in quella data, almeno per il Friuli Venezia Giulia e l'Alto Adige, possano esserci positive novità. La possibile riapertura parziale è stata annunciata dallo stesso Schallenberg: ««Non escludiamo aperture con l'Italia a carattere regionale a partire dal 15 giugno», il tutto sarà però condizionato dall'esito di una nuova valutazione riguardante i dati del contagio che è prevista per la prossima settimana.

Se saranno confermati i dati che da tempo identificano il Friuli come una delle regioni più sicure del Paese, ecco che diventerebbe difficile immaginare (e comprendere) un ulteriore nein da parte dei nostri vicini: «Vediamo che la situazione in Italia è molto migliorata e che alcune regioni hanno buoni dati Covid», ha infatti commentato lo stesso Schallenberg.

LA SLOVENIA

Stessa situazione sul fronte confinario con la Slovenia. La fumata bianca potrebbe già esserci durante della settimana: se oggi è previsto un incontro tra il presidente della Regione Massimiliano Fedriga e l'ambasciatore di Lubiana, sabato ci sarà la visita del ministro degli affari esteri Luigi Di Maio al premier sloveno Janez Jansa. Sul tavolo la possibile apertura per i soli friulani.

