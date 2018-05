Il fratello di Elena: «Non si è mai pentito e ci ha rovinati, spero di non incontrarlo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTAPADOVA «Gian Luca Cappuzzo è libero di passeggiare in centro e andare all'università? Beato lui, ma spero proprio di non incontrarlo...». Fabio Fioroni ha la voce fredda e il tono infastidito. Ex poliziotto, ora vive e lavora in un'azienda agricola di Chioggia. Dodici anni fa sua sorella è stata ammazzata dal marito e per lui parlare di quel maledetto giorno è ogni volta una coltellata al cuore. Chiedergli un parere sul permesso premio concesso all'assassinio di Elena, però, è inevitabile. Signor Fioroni, ne era a...