Italia fanalino di coda della ripresa dopo il Covid 19. Il World Economic Outlook del Fondo Monetario prova a disegnare il quadro globale del post epidemia e ritocca in alto (dal +5,2 al +5,5% rispetto all'ultima lettura di ottobre) la previsione della crescita per l'economia globale nel 2021, seguita poi da un più modico ma sempre robusto +4,2% per il 2022. Direzione opposta invece per l'Italia, che passa dal 5,2% di ottobre all'attuale 3% per l'anno in corso, ben al disotto delle stime programmatiche del +6% che il governo aveva dichiarato nell'aggiornamento del Def e che recentemente sono state definite «non irrealistiche». E per l'agenzia di rating Fitch nel nostro Paese «la crescita sarà a rischio durante il 2021 come conseguenza dell'indebolimento del nostro governo». La ripresa ci sarà, ma in ritardo: il Fondo monetario calcola infatti che nel 2022 l'Italia vedrà la propria economia crescere del 3,6%, contro una media europea del 3,1. Per l'anno in corso invece dovremo rassegnarci a inseguire. Vedremo gli altri paesi dell'area europea risalire in media del 4,3%: la Spagna fare meglio di tutti con un +5,9%, seguita dalla Francia al 5,5 e dalla Germania al 3,5.

