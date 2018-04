CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FOCUSVENEZIA Un 42enne pugliese e il 15enne friulano. Eccoli i primi due indagati per apologia di terrorismo a testare in Italia il percorso di deradicalizzazione, sul modello di quanto avviene all'estero, in particolare in Nord Europa. Una novità che, in attesa dell'approvazione di un disegno di legge attualmente fermo in Parlamento, viene comunque sperimentata dai magistrati.I DUE PROTAGONISTIAl netto delle inevitabili differenze, a cominciare dall'età dei protagonisti, le due vicende si inseriscono nello stesso solco: quello delle...