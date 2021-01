IL FOCUS

VENEZIA Tutta Italia ieri e oggi in zona arancione per limitare la diffusione del coronavirus, mentre da domani e fino a venerdì 15 gennaio la penisola sarà bicolor: cinque regioni arancioni, tra cui il Veneto, tutte le altre gialle. Le principali disposizioni - coprifuoco, chiusura di bar e ristoranti, divieto di uscire dal proprio Comune - sono riassunte nelle schede pubblicate in questa pagina. In Veneto va poi aggiunta la chiusura per tutto il mese delle scuole superiori. Ma come sta andando la situazione sanitaria?

In Veneto nelle ultime ventiquattr'ore ci sono stati 3.258 nuovi casi di contagio. Qualche lieve segnale di miglioramento: i casi attualmente positivi stanno calando, erano 89.303 venerdì e ieri sono scesi a 89.132. Si stanno liberando anche posti letto in ospedale: 8 nelle aree non critiche e 1 nelle terapie intensive. Sulla situazione delle rianimazioni è intervenuto il coordinatore del Comitato di crisi, Paolo Rosi: «I posti letto occupati in terapia intensiva da pazienti positivi per coronavirus hanno raggiunto il picco massimo di 401 l'ultimo giorno dell'anno, e da allora si sono ridotti fino al valore attuale di 361. I letti liberi complessivi sono passati dai 46 del 31 dicembre ai 93 attuali su un totale di 700 attivi, cui si aggiungono gli altri 300 allestiti, tenuti in stand-by. La riduzione dei posti occupati è interamente dovuta ad una riduzione dei nuovi accessi giornalieri, mentre le dimissioni dalla terapia intensiva procedono con una media costante».

Capitolo vaccini: il Veneto ha somministrato il 100% delle dosi della prima fornitura e il 63,4% della seconda arrivata il 7 gennaio, per un totale di 63.624 iniezioni. Intanto il governatore Luca Zaia ha accolto la richiesta arrivata dal segretario della Cisl, Gianfranco Refosco, di «un tavolo di concertazione regionale per aggiornare i protocolli di sicurezza nei posti di lavoro e per attivare una campagna di informazione a sostegno della vaccinazione».

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA