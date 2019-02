CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSVENEZIA Sono tante le questioni da chiarire alle quali, in sede di presentazione del contributo di accesso (Cda) a Venezia non è stata data risposta. Il tributo sarà operativo a partire dal primo maggio o giù di lì e per tutto il 2019 sarà di 3 euro a persona, esclusi i residenti in Veneto, i bambini, i lavoratori pendolari, gli studenti con sede a Venezia e via dicendo. Se però scendiamo nei casi particolari, ecco che saltano alla luce una serie di questioni alle quali al momento può essere data una risposta vaga. Ecco qualche...