IL FOCUS

VENEZIA Riaprire le porte, spegnere le luci: il cinema prova a ripartire. La speranza è che davvero scatti la voglia del grande schermo dopo mesi di piattaforme e film on demand nel salotto di casa, a meno che questa abitudine non abbia definitivamente compromesso il rapporto con la sala e accelerato un processo di fruizione casalinga, già in atto da tempo. Il settore è molto preoccupato: il protocollo per riportare la gente al cinema, inizialmente insostenibile, ora è adeguato a restrizioni più accettabili e si potrà vedere il film anche senza mascherina. La data fissata per la riapertura è il 15, ma qualcuno non si sente ancora pronto, altri temono che l'estate non aiuterà e quindi preferiscono restare chiusi. Altri, invece, grazie a ordinanze regionali, come in Friuli Venezia-Giulia, hanno di fatto già riaperto da venerdì.

LA MAPPA A NORDEST

La mappa del Nordest è abbastanza diseguale. Ad aprire subito, in Veneto, non saranno in molti (Img a Mestre, il Verdi a Vittorio Veneto, l'Italia a Belluno, il Don Bosco a San Donà, l'Arena Fiume a Verona, il Corso a Treviso); poi dal prossimo weekend la lista si allungherà, ma non a Venezia per esempio, dove probabilmente si riaprirà parzialmente dal 25. Per Gianantonio Furlan, proprietario dell'Img e della quasi totalità delle sale mestrine, è giusto sondare subito la disponibilità degli spettatori: «Il quadro mi sembra accettabile. Sono piuttosto ottimista, ma capisco che ci vorrà del tempo perché si ritorni ai vecchi numeri, quindi non mi aspetto certo a metà giugno una risposta forte, anche se credo che la voglia di tornare al cinema non manchi».

Anche per la direttrice dell'Edera di Treviso, cinema d'essai di lunga tradizione familiare, è giunto il momento di riaprire, anche se qui non prima del 20 giugno. Dice Giuliana Fantoni, da poco presidente della Fice (la federazione dei cinema d'essai) del Triveneto: «Io sono fiduciosa sul ritorno del pubblico, noi abbiamo il nostro consolidato e fedele. Certo queste aperture hanno un significato sperimentale, non lo nascondo. Ma credo che gli affezionati spettatori non ci abbandoneranno».

Per Alberto Fassina, direttore del MultiAstra di Padova, che riapre il 18, è un momento importante: «Dovevamo dare un segnale, anche se le aspettative sono giudiziosamente ridotte. I timori ci sono, ma insomma venire al cinema non è diverso che andare in pizzeria. Bisogna tornare a vivere. Per settembre sono ottimista, ora mi attendo una risposta più rarefatta».

Enrico Ladisa, programmatore delll'Odeon di Vicenza, punta sulle arene: «Non abbiamo una tradizione estiva nelle sale interne, quindi partiremo con l'arena estiva l'1 luglio. Noi abbiano fino a oggi sperimentato una nostra proposta on demand, con 35 film e oltre 600 visioni da casa. Ci aspettiamo comunque un buon ritorno in sala».

L'ANTICIPO DEL FRIULI

Chi ha già aperto, in Friuli, ha la situazione più chiara. Sabrina Baracetti, una delle due menti del Far East Film Festival e del Visionario di Udine, spiega: «I primi dati, una quarantina di spettatori nella prima giornata sono confortanti. Abbiamo creato una sala con divisori e curato una ozonizzazione della sala importante. Poi da metà luglio apriremo anche l'Arena all'aperto. C'è ottimismo».

Buone risposte anche dal Cinemazero di Pordenone, come informa il coordinatore delle sale Riccardo Costantini: «Abbiamo avuto una sessantina di presenze all'avvio, davvero confortante, tenendo conto che era anche una bella giornata. Molti hanno mostrato soddisfazione per l'apertura, visto che la mancanza del cinema si è fatta sentire, come ci hanno detto. Diciamo che per ora è andata meglio di quanto pensavamo».

Adriano De Grandis

