IL FOCUS

VENEZIA Perché il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, insieme all'Emilia Romagna e alla Campania, sono finiti sotto osservazione al punto che potrebbero veder anticipare le misure più restrittive? Il motivo è che entrambi hanno una classificazione complessiva di rischio «moderata con probabilità alta di progressione a rischio alto», secondo il risultato del monitoraggio condotto dalle stesse Regioni, dal ministero della Salute e dall'Istituto superiore di sanità nella settimana che andava dal 26 ottobre al 1° novembre. Un esito a cui i tecnici sono arrivati sulla base di 21 indicatori, suddivisi in tre filoni.

LA COMPLETEZZA DEI DATI

Il primo gruppo di parametri riguarda la capacità di monitoraggio e misura la completezza dei dati forniti dai territori agli organismi centrali. Il valore più importante è rappresentato dal numero di casi, sul totale dei pazienti sintomatici, per il quale le Ulss sono state in grado di indicare la data di inizio di febbre, problemi respiratori e disturbi vari. La soglia minima è fissata al 60% e il Nordest l'ha superata, anche se con dinamiche diverse: nel giro di una settimana il Veneto è infatti salito dal 44,6% all'89,4%, mentre il Friuli Venezia Giulia è sceso dal 92,7% all'81,3%.

LA TRASMISSIONE E LA TENUTA

La seconda direttrice analizza la trasmissione del contagio e la tenuta dei servizi sanitari. È qui che, per ambedue le regioni, c'è un'elevata probabilità che la classificazione di rischio progredisca dal livello «moderato» a quello «alto». L'indice di contagio, vale a dire l'ormai famoso Rt, è pari a 1,57 in Veneto e 1,6 in Friuli Venezia Giulia, dunque superiore all'asticella di 1,5 che segna l'ingresso nello scenario 4 e cioè quello da allarme rosso. Nell'arco di una settimana, i focolai attivi sono cresciuti da 3.347 a 6.652 in Veneto e da 474 a 508 in Friuli Venezia Giulia, tanto che quelli considerati del tutto nuovi in sette giorni sono stati rispettivamente 3.080 e 243. Le aziende sanitarie e ospedaliere venete hanno comunicato 3.174 casi di infezione non associati a catene di trasmissione, quelle friulgiuliane 930.

Il tasso di occupazione dei posti letto da parte di pazienti Covid nell'ultima settimana di ottobre era pari, in Veneto, al 12% in Terapia intensiva e al 14% in area medica; in Friuli Venezia, rispettivamente, al 19% e al 10%. Ma qual è il rischio di una salita a rischio alto nei prossimi 30 giorni? Per le due regioni c'è più del 50% di probabilità che le Terapie intensive superino il 30% e gli altri reparti il 40%. Non a caso la rilevazione quotidiana di Agenas, aggiornata a lunedì, registra già una saturazione del 20%-24% negli ospedali veneti e del 25%-26% in quelli friulgiuliani.

L'ACCERTAMENTO E I CONTATTI

Il terzo fronte valuta la capacità di accertamento diagnostico, indagine e gestione dei contatti. Nel giro di una settimana la quota di positivi sul totale dei tamponi è cresciuta dal 21,3% al 32,7% in Veneto e dal 14,2% al 23,6% in Friuli Venezia Giulia. Alle attività di tracciamento dei contatti e biosorveglianza sono dedicati, ogni 10.000 abitanti, 2,8 addetti in Veneto e 1,4 in Friuli Venezia Giulia. Venezia ha riferito che il 90,3% delle infezioni ha visto una regolare indagine epidemiologica con ricerca dei contatti stretti, Trieste addirittura il 100%.

IL VERDETTO

Ecco dunque come i tecnici sono arrivati al verdetto. Nei 14 giorni precedenti all'esame, l'incidenza dei positivi ogni 100.000 abitanti è risultata di 533,37 in Veneto e di 392,62 in Friuli Venezia Giulia, con 16.505 nuovi casi alla settimana in una regione e 2.759 nell'altra. La tendenza settimanale segna dunque un aumento sia per le infezioni che per i focolai. Fra le criticità, entrambe le Regioni hanno segnalato un'allerta per la resilienza dei servizi sanitari territoriali e hanno evidenziato una crescita del numero di positivi sul complesso dei tamponi, con tassi che superano il 30% in Veneto e il 20% in Friuli Venezia Giulia.

Ma il virtuoso Nordest sconta il fatto che, attualmente, nella base di calcolo non vengono contemplati prelievi rapidi, per cui l'incidenza dei contagi risulta percentualmente più elevata di quanto non sia effettivamente. In particolare il Veneto ha ripetutamente chiesto di modificare questo aspetto e ieri Gianni Rezza, direttore del dipartimento Prevenzione del ministero della Salute, ha annunciato la correzione: «Vanno computati anche i test antigenici oltre a quelli molecolari, per questo stiamo adattando le modalità di raccolta dati per non falsare il trend».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA