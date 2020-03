IL FOCUS

VENEZIA «Molti alberghi a causa del crollo delle prenotazioni per il coronavirus manderanno in cassa integrazione i dipendenti. E se la situazione dovesse protrarsi, alcuni hotel chiuderanno finchè non finisce l'emergenza». A parlare di una situazione turistica in ginocchio a causa della pioggia di disdette dei turisti stranieri è Claudio Scarpa, direttore dell'Associazione veneziana albergatori, oltre 400 strutture ricettive che occupano 10.000 persone, che chiede esplicitamente al governo di allargare a Venezia (e Milano) i provvedimenti d'emergenza destinati alle imprese delle zone rosse. Venezia non è certamente Codogno, ma la pioggia di cancellazioni è stata torrenziale e imprevedibile.

PEGGIO DEL 2001

Un altro colpo per la città che va ad aggiungersi alla flessione senza precedenti di prenotazioni, superiore persino a quella che si era registrata nel 2001 dovuta al crollo delle Torri Gemelli, esplosa dalla metà dello scorso novembre per la risonanza internazionale del fenomeno dell'acqua alta record.

Tra gli albergatori della città, che pure tante ne hanno viste, la preoccupazione è ai massimi livelli. «Non siamo Codogno, ma è come se lo fossimo. La città è semivuota, il tasso di occupazione delle camere viaggia tra lo 0 e il 10-15%. In alcuni casi è proprio pari a zero - spiega ancora Scarpa - Le disdette ballano tra il 70 e l'80% con punte del 90%». Non è solo una questione di paura per la propria salute, in molti casi i turisti hanno rinunciato a muoversi perchè se tornano indietro devono fare la quarantena. Ci sono governi, come quello degli Stati Uniti, che ha sconsigliato ai propri cittadini di venire in Italia, parificandoci a Cina e Corea del Sud. «Sarebbe il caso che il nostro governo trovasse la forza per farsi sentire nei confronti dei soggetti partner - osserva ancora il direttore dell'Associazione veneziana albergatori - perchè non ci hanno trattato molto bene».

Ora, una delle domande che tutti si fanno è quanto potrà durare ancora l'emergenza. «Non sono un virologo, da quel che si capisce saremmo già fortunati se durasse altri due mesi soltanto. Nella migliore delle ipotesi - sostiene Scarpa - Questa crisi rischia di costarci un punto di Pil e la terza recessione in dieci anni».

In città gira voce che alcuni grandi alberghi siano pronti a fermarsi proprio adesso che l'altissima stagione sta iniziando con Pasqua e la Biennale alle porte. Il direttore dell'associazione di categoria non nega il pericolo. E spiega quali strade gli alberghi della Laguna hanno davanti a sè: «Chiudere temporaneamente (magari chi ha due attività sospende la più piccola), oppure, nel caso degli alberghi più grandi, mandare in cassa integrazione i dipendenti agendo anche sulle ferie». Questo avverrà, anche se la situazione si normalizzasse in poche settimane. Perchè un danno del genere non si ripara in quattro e quattr'otto. «Il brand Italia e soprattutto il brand Venezia - sottolinea Scarpa - hanno bisogno di mesi di promozione, almeno sei. Con il necessario supporto di aiuti governativi. Non si può pensare che Venezia o Milano siano state meno colpite di chi si trova nell'epicentro sanitario».

Solo un robusto sostegno del governo, secondo gli albergatori, può mettere una pezza all'enorme danno ricevuto. Per questo hanno già tirato per la giacca ministri e staff per strappare «l'estensione a Venezia dei decreti d'emergenza che affrontano gli effetti del coronavirus».

IL PACCHETTO

In particolare l'Associazione chiede: il finanziamento della cassa integrazione, l'accesso al fondo di integrazione salariale anche per i lavoratori a tempo determinato, forti finanziamenti per la promozione, la sospensione del versamento di imposte dirette e indirette, di contributi previdenziali e assistenziali, lo stop alla tassa di soggiorno, indennizzi per gli alberghi che subiscono disdette e cancellazioni a causa delle ordinanze e delle misure d'emergenza. Oltre ad una moratoria sui mutui che chiama direttamente in causa le banche.

Paolo Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA