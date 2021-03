Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FOCUSVENEZIA In Veneto solo un anziano ultraottantenne su tre ha avuto almeno la prima dose del vaccino anti-Covid. E se nelle case di riposo la quasi totalità degli ospiti ha avuto il vaccino, è nel territorio che si sconta il ritardo. I record: in Veneto c'è un cittadino di 110 anni, classe 1911, che ha ricevuto sia la prima che la seconda dose. È il più anziano dei vaccinati anti-Covid.LE LAMENTELEÈ un rosario di lagnanze e non...