IL FOCUS

VENEZIA Il Veneto era giallo, dopo le feste natalizie è diventato arancione, da venerdì rischia di passare nella zona rossa. Se così fosse cosa comporterà per i cittadini? Il passaggio in fascia rossa non è di poco conto. Tanto per fare un esempio, (quasi) tutti i negozi saranno chiusi. Ma vediamo le disposizioni nel dettaglio.

In zona rossa è vietato ogni spostamento anche all'interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per i trasferimenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Vietati anche spostamenti da una Regione all'altra e da un Comune all'altro. È vietato l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune «diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune».

ATTIVITÀ ECONOMICHE

Bar, ristoranti, locali, pub, gelaterie e pasticcerie nelle zone rosse sono chiusi sempre, 7 giorni su 7, ma possono continuare a vendere cibo da asporto (fino alle 22) o consegnarlo a domicilio. Farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri e barbieri resteranno invece aperti. Chiusi invece i centri estetici. Centri commerciali chiusi, ma rimarranno aperti negozi alimentari, farmacie, parafarmacie ed edicole collocati al loro interno. Negozi chiusi, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali. Musei e mostre chiusi. Piscine, palestre, teatri, cinema chiusi. Corner per giochi e bingo in bar e tabaccherie chiusi.

Ma si potrà fare la spesa in un Comune diverso da quello in cui si abita? Il Governo a tal riguardo ha specificato che fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.

SPORT

Ecco le disposizioni per quanto riguarda lo sport e le attività motoria in zona rossa: sospese tutte le competizioni sportive, salvo quelle riconosciute di interesse nazionale da Coni e Cip; sospese anche le attività nei centri sportivi; rimane invece sempre consentita l'attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all'aperto in forma individuale.

SCUOLA

Con ordinanza del 4 gennaio il presidente della Regione del Veneto aveva già disposto la didattica a distanza (Dad) per le scuole superiori. Se il Veneto entrerà in zona rossa anche altri studenti dovranno tornare a fare lezione da casa. Il dettaglio: didattica a distanza al 100% per tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e per le seconde e le terze medie; chiuse le università; capienza dei mezzi pubblici dimezzata (al 50%). (al.va.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA