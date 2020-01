IL FOCUS

VENEZIA Il cronoprogramma per l'emergenza è pronto, ma non garantirebbe tempi rapidi. O almeno la versione del Consorzio Venezia Nuova, approvata in Consiglio d'amministrazione ieri. Oggi arriverà sul tavolo del commissario del Mose, Elisabetta Spitz, e del provveditore alle opere pubbliche, Cinzia Zincone. Il documento dovrà poi essere discusso, probabilmente aggiustato, prima di essere presentato, forse già la prossima settimana, al tavolo informativo istituto in Prefettura.

L'IMPEGNO

Era stato il commissario Spitz, alla prima riunione di questo tavolo, la settimana scorsa, ad impegnarsi a portare un cronoprogramma accelerato che consentisse di alzare il Mose già entro sei mesi, in casi di acque alte eccezionali, come quelle dello scorso novembre. Un impegno non da poco, visto che gli impianti necessari ad alzare le quattro schiere di paratoie del sistema in contemporanea non saranno pronti prima di giugno. Mentre mancano anche tecnici a sufficienza per guidare le operazioni alle tre bocche di porto. Solo per citare le mancanze più eclatanti.

In questi giorni, al Consorzio, si sono ripresi in mano programmi e scadenze, nel tentativo di stringere i tempi. Ma i margini di recupero sono limitati. L'amministratore straordinario, Giuseppe Fiengo, calcola che prima di ottobre il Cvn non riuscirà a mettere in moto la macchina, a meno che non arrivino aiuti esterni: «Poi dovremmo essere relativamente autosufficienti». Tra le ipotesi, c'è quella di coinvolgere protezione civile, vigili del fuoco, persino l'esercito... Forze che potrebbero essere coinvolte, solo in caso di un'altra acqua alta disastrosa, nelle operazioni di sollevamento. Una strada in salita.

Per ora il Cvn ha preparato un cronoprogramma molto schematico che indica una serie di date, da qui ad ottobre, con le relative situazioni, aggiornate, passo, passo, rispetto a mancanze ed eventuali rischi, legati ad un utilizzo dell'opera in quel dato momento. Poche pagine di grafici che saranno discussi con commissario e provveditore. La possibilità di utilizzare l'opera, in casi di acqua alta, già prima della sua definitiva consegna, era stata prevista nei contratti tra Cvn e Provveditorato già dal 2015. L'idea era di abbinare le prove di sollevamento ad eventi di marea eccezionale. Prospettiva che il ritardo dei lavori ha via, via allontanato. Il Provveditorato era tornato alla carica dopo l'acqua alta eccezionale del 29 ottobre 2018. Senza risultati. Fino al disastro del 12 novembre che evidentemente ha cambiato le prospettive. Anche il piano per l'emergenza è diventato un'esigenza pressante. Fattibile? Si vedrà...

R. Br.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA