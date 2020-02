IL FOCUS

VENEZIA Ammazza di più l'influenza o il coronavirus? Posto che la stagione invernale 2019-2020 non è ancora finita e che l'emergenza Covid-19 è appena iniziata, i dati ufficiali al momento sono i seguenti: finora ci sono stati due decessi di pazienti positivi al coronavirus (Adriano Trevisan di Vo' e la trevigiana Luciana Mangiò) e tre decessi da influenza cosiddetta normale cui si aggiungono altri 12 casi ritenuti gravi.

I DATI STORICI

Ogni anno, a partire dalla stagione endemica 2009-2010, la Regione del Veneto in accordo con il ministero della Salute effettua il monitoraggio e la segnalazione dei casi gravi, di quelli ospedalizzati e dei decessi legati alla sindrome influenzale. Nella tabella si possono vedere i dati degli ultimi dieci anni. L'annata migliore è stata quella del 2011-2012: un solo decesso. La peggiore 2014-2015 con 365 segnalazioni, 40 morti, 111 casi gravi, un tasso di ospedalizzazione del 7,32% e un tasso di mortalità dello 0,82%. A seguire l'annata 2018-2019 con 425 segnalazioni, 100 casi gravi, 34 decessi, un tasso di ospedalizzazione dell'8,38% e un tasso di mortalità dello 0,69%.

La stagione in corso, 2019-2020, registra 12 casi e 3 decessi con un tasso di mortalità dello 0,06% (quello del coronavirus si attesta finora sullo 0,04%). Il dato è ovviamente ancora parziale, ma sulla base dell'incidenza settimanale calcolata tramite la rete dei medici sentinella Influnet, la Regione stima che siano circa 365.700 i veneti che hanno avuto l'influenza, con un tasso d'incidenza massimo registrato durante la sesta settimana del 2020 di circa 10,83 casi ogni 1.000 residenti.

Va chiarito che per segnalazioni si intendono tutti i casi notificati tramite il sistema delle malattie infettive regionale, gravi (per definizione ministeriale) o meno. Per casi gravi e complicati di influenza, per definizione ministeriale, si intendono quelli le cui condizioni prevedono il ricovero in Terapia intensiva.

IL BOLLETTINO SETTIMANALE

Nell'ultima settimana monitorata (17-23 febbraio) dalla Direzione Prevenzione della Regione Veneto il tasso d'incidenza dell'influenza normale è sceso a 8,24 casi per mille abitanti (inferiore alla media nazionale che è del 10,87 per mille), rispetto al picco di 10,83, registrato nella sesta settimana del 2020. Complessivamente, l'influenza ha costretto a letto 40.400 persone nell'ultimo periodo.

L'età maggiormente colpita è sempre quella tra 0 e 4 anni, ma con un tasso di notifica in forte calo, sceso al 21,03 per mille. Segue la seconda fascia pediatrica (5-14 anni) con 18,56 casi per mille, anche questa in calo. Diminuzione, ma contenuta, per la fascia centrale d'età (15-64 anni) con 6,17 casi per mille. In controtendenza il leggero aumento nella fascia over 65, ma con un tasso molto basso, pari al 2,37 per mille. In tutto, i casi gravi segnalati sono stati 12, con 3 decessi. Entrambi i dati sono, al momento, i più bassi dalla stagione 2014-2015, quando si iniziò a monitorare le complicanze.

I VACCINI

La Regione Veneto ribadisce che la vaccinazione è la formula di prevenzione più efficace contro l'influenza. L'obbiettivo proposto è di ottenere almeno il 75% di copertura nei soggetti over 65 anni ogni stagione. Negli ultimi vent'anni il record è stato raggiunto nella stagione 2009-2010 con 979.833 persone vaccinate. Nell'ultimo decennio il record più basso è stato nella stagionre 2014-2015 quando si è avuto il dato più alto di casi gravi (111) e di decessi (40): quell'anno le vaccinazione sono state 712.803. L'ultimo dato disponibile è quello della scorsa stagione 2018-2019 con 784.037 vaccinazioni.

Alda Vanzan

