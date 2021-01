IL FOCUS

VENEZIA Adesso i vaccini ci sono. Così, almeno, il commissario nazionale per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, ha garantito: dopo le 50mila dosi consegnate martedì scorso, la settimana prossima sono attesi in Veneto altri 45.680 vaccini della multinazionale americana Pfizer. Ma la novità è che tra Pfizer e Moderna a febbraio arriveranno in Veneto 250mila dosi. Con queste si potrà inoculare il farmaco non solo agli operatori della sanità e agli ospiti delle case di riposo, completando il richiamo, ma anche alla popolazione anziana della regione, cominciando da chi quest'anno compirà 80 anni. Ma il Veneto farà di più: in parallelo cercherà di mettere in sicurezza anche gli over 75.

L'aggiornamento del piano vaccinale è stato illustrato ieri, durante la diretta social e televisiva a Marghera, dalla responsabile del Dipartimento della Prevenzione della Regione, Francesca Russo. Il dato aggiornato a ieri sera è di 152.837 somministrazioni di vaccini Pfizer e Moderna per 40.999 vaccinati totali. «In febbraio arriveranno 250mila dosi da Pfizer e da Moderna. Ce ne mancano 77mila per i completare i richiami. Se le consegne saranno rispettate potremo rispettare il nostro piano vaccinale», ha detto la numero uno della Prevenzione della Regione Veneto. La programmazione per il mese di febbraio è stata comunicata dal commissario Arcuri che ha reso noto la ripartizione dei vaccini alle Regione secondo un criterio che tiene conto della popolazione.

LE CHIAMATE

Come procederà vaccinazione? La Fase 1 sarà suddivisa in due parti: la Fase 1/A vedrà il completamento della vaccinazione, cioè il richiamo, al personale sanitario e agli ospiti e agli operatori delle Rsa; la Fase 1/B riguarderà gli anziani che non vivono in casa di riposo e che verranno convocati con una lettera che conterrà la data, l'orario e il luogo dove potranno vaccinarsi. Si procederà per coorti, ogni coorte riguarderà una specifica annata. Il dettaglio: nella settimana del 15 febbraio saranno invitati i nati del 1941, in tutto 43.346 persone. Quindici giorni dopo, nella settimana del 1° marzo, saranno invitati a vaccinarsi i nati del 1940, si tratta di 40.500 anziani. A mano a mano che arriveranno le forniture di vaccini, verranno convocate le corti del 1939, del 1938 e via dicendo.

In parallelo agli over 80, la Regione ha deciso di vaccinare anche gli over 75. Si procederà, dunque, a settimane sfalsate. Nella settimana del 22 febbraio saranno invitati i 46.371 anziani nati nel 1946, quindi nella settimana dell'8 marzo i 46.700 nati nel 1945.

IL COINVOLGIMENTO

«Se nel frattempo arrivasse il vaccino AstraZeneca potremmo accelerare», ha detto la dottoressa Russo, anche perché AstraZeneca, a differenza di Pfizer e Moderna, non richiede la catena del freddo per la conservazione e dunque potrebbe essere inoculato anche dai medici di base: «La disponibilità dei nostri medici c'è - ha detto l'assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin - ma è in corso una trattativa nazionale». In ballo anche il compenso per ogni vaccinazione: con l'antinfluenzale i medici di medicina generale ricevevano 6,15 euro a somministrazione. Resta il fatto che di AstraZeneca si sa ben poco, né se sarà disponibile, né se sarà riservato a tutti o solo agli under 60. Esattamente come i tamponi ai vaccinati: vanno fatti lo stesso? Il ministero della Salute - ha detto Russo - in attesa di una intesa con gli Stati europei, non ha ancora dato indicazioni. La Regione conta inoltre di riservare alcuni vaccini per le persone più fragili, indipendentemente dall'età: ci sono circa 20mila malati oncologici da proteggere, i trapiantati, le persone in attesa di trapianto.

L'INCOGNITA

Quanto tempo ci vorrà completare la vaccinazione in Veneto? «Se avessimo un milione di dosi al mese, faremmo tutto in quattro mesi», ha detto il direttore generale della Sanità regionale, Luciano Flor. Febbraio, con 250mila dosi attese, scombina già i piani.

Alda Vanzan

