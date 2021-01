IL FOCUS

VENETO Al primo posto la provincia autonoma di Trento con 2.242 vaccinazioni eseguite a fronte di 4.975 dosi ricevute, pari al 45,1%. Al secondo il Lazio, che ha ricevuto 45.805 dosi e ne ha già somministrate al proprio personale sanitario 17.374, cioè il 37,9%. E al terzo posto su ventuno il Veneto con il 28,6%: ha avuto 38.900 dosi, ha fatto 11.119 iniezioni. E al quarto il Friuli Venezia Giulia con il 26,4%: ha avuto dosi per 11.965 vaccini, ne ha somministrate 3.160. Tutto questo a ieri alle 13, data e ora dell'ultimo report sulle vaccinazioni Pfizer-BioNTech somministrate dall'inizio della campagna, il 27 dicembre scorso, e diffuso dal ministero della Salute. Quattro ore e mezzo dopo, il Veneto è salito al 34,6%. Peraltro senza lamentare alcuna difficoltà sul fronte del reperimento delle siringhe: da Roma sono arrivate regolarmente e comunque Palazzo Balbi ne aveva fatte ordinare «per precauzione» più di un milione. Intanto c'è attesa per la prossima classificazione a colori: la prospettiva è che si cambino i criteri degll'algoritmo, fondamentalmente abbassando il limite dell'Rt (l'indice di trasmissione del contagio) da 1.25 forse anche a 0.95, il che porterebbe il Veneto dritto quantomeno in fascia arancione. Sempre che, passate le feste, un inasprimento delle regole non venga deciso per tutto il Paese.

SIRINGHE

In molte parti d'Italia si lamenta la mancata fornitura di siringhe. Non è il caso del Veneto: da Roma il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri ha fatto mandare tutte le siringhe necessarie per il numero di vaccini consegnati e cioè quelle da 5 millimetri per la diluizione del farmaco e quelle per la somministrazione. Queste ultime, a essere precisi, sono da 3 millimetri: un po' troppo grandi per l'iniezione di una singola dose, ma comunque utilizzabili. Da quanto si apprende da Roma, dalla settimana prossima, oltre alla nuova fornitura di vaccini, dovrebbero anche arrivare le siringhe della giusta capienza. Il Veneto, in ogni caso, è tranquillo: come più volte ricordato dal governatore Luca Zaia, la Regione ha provveduto a fare scorta di materiale. Risultano già arrivate 200mila siringhe per diluizione, che consentono di diluire le cinque/sei dosi del flacone e quindi garantire almeno un milione di diluizioni, mentre oggi è attesa la consegna del milione di siringhe per le somministrazioni, di cui 20mila già anticipate.

Per quanto riguarda la somministrazione del vaccino anti Covid, il report diffuso dalla Regione Veneto ieri sera e aggiornato alle 18.30 dava un totale di 15.769 dosi somministrate (34,6% di quelle ricevute), con un incremento di 4.556 rispetto al giorno precedente. Un quinto dei vaccini totali sono stati fatti a Treviso. La Regione ha specificato che la percentuale di dosi somministrate rispetto alle dosi disponibili è calcolata considerando 6 dosi per ogni fiala. Diversamente, nel report nazionale, sono considerate 5 dosi per ogni fiala. Va anche detto che i dati sono parziali perché le vaccinazioni proseguono fino alle 22.30 e i dati vengono successivamente trasmessi alla struttura commissariale per l'emergenza al fine della pubblicazione nel portale nazionale, aggiornamento che può avvenire anche il giorno successivo.

SCENARI

Resta da capire, al di là del ritorno in classe degli studenti, cosa succederà al termine delle festività natalizie. L'orientamento è che venga modificato il calcolo dell'algoritmo per decidere i colori delle regioni. L'Rt, l'indice di trasmissione del contagio, potrebbe essere abbassato: dall'attuale limite di 1.25 si parla dell'1.05, dell'1.0 se non addirittura dello 0.95. Il Veneto dovrebbe così essere declassato quantomeno in fascia arancione, anche se non si esclude di aumentare le restrizioni per tutto il Paese. Il bollettino veneto diffuso ieri sera, tra l'altro, segnala due record negativi: superata la soglia dei tremila ricoverati in area non critica (3.053, la sera prima erano 2.999) e superato il tetto dei 400 pazienti in terapia intensiva (+3). Anche ieri altri 2.997 nuovi casi di contagio e 83 decessi.

Alda Vanzan

