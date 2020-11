IL FOCUS

VALDOBBIADENE (TREVISO) Anche il punto nascite chiuso 25 anni fa ora verrà trasformato in un reparto Covid. L'ex Guicciardini di Valdobbiadene sarà il primo vecchio ospedale a essere riaperto per far fronte all'emergenza coronavirus. Dodici infermieri in pensione hanno comunicato all'Usl trevigiana la loro disponibilità a tornare in corsia. Si riparte da qui.

La settimana prossima ci saranno i primi trasferimenti: i pazienti positivi che si stanno mettendo l'infezione alle spalle verranno spostati a Valdobbiadene per liberare posti negli ospedali principali, che ad oggi contano 461 ricoverati. La struttura era stata sistemata dagli Alpini durante la prima ondata. All'epoca non era servita. Adesso, invece, è necessaria.

IL PUNTO

All'inizio verranno resi operativi i 30 letti ricavati al quinto piano, nell'ex reparto di Medicina, che era stato chiuso nel 1999. E di seguito verranno usati gli altri 30 allestiti un piano più sotto, dove c'era l'unità di Ginecologia e ostetricia, con annesso punto nascite. È ormai tutto pronto. Il sistema per la distribuzione dell'ossigeno è stato rimesso a nuovo, le bombole sono ai loro posti, il riscaldamento funziona e alcuni letti hanno già le lenzuola. Negli ultimi due giorni sono state portate a termine le pulizie in ogni locale. Anche nella vecchia sala parto, che al momento non ospita letti ma che potrà comunque tornare buona. Le camere sono accoglienti: si va dalle singole a quelle da quattro. Ogni stanza ha il proprio bagno. E praticamente tutte hanno anche l'accesso al terrazzo, dove si apre il panorama verso il centro e le colline. I percorsi per l'accoglienza dei pazienti sono già stati definiti.

«Arriveranno all'ex pronto soccorso a bordo delle ambulanze spiega Aldo Lorenzon, tecnico del dipartimento di Prevenzione che sta seguendo l'operazione di riapertura dell'ex Guicciardini da qui, dopo i primi controlli, saliranno nei reparti Covid».

Teoricamente pure gli altri piani dell'edificio potrebbero essere risistemati. Solamente il secondo è considerato non agibile. Alla fine potrebbero essere complessivamente ricavati 160 posti. Ma il lavoro non è semplice. E, soprattutto, non c'è abbastanza personale. È questo il nodo principale. L'Usl trevigiana ora riuscirà ad attivare i due reparti Covid grazie alla disponibilità degli infermieri in pensione pronti a tornare in campo per dare una mano nell'emergenza. Il personale entrerà in servizio attraverso una cooperativa. Si pensa a un allargamento del raggio d'azione della coop Orchidea, che gestisce già l'ospedale di comunità di Treviso.

Anche i centri servizi per anziani San Gregorio di Valdobbiadene, che garantiranno la consegna dei pasti nei reparti Covid, si sono impegnati nella ricerca di operatori sanitari. Alcuni sono stati trovati addirittura fuori dal Veneto.

TAMPONI

In attesa dell'arrivo dei primi pazienti, intanto, continua l'attività del punto tamponi allestito al primo piano dello stesso ex Guicciardini. Dopo la ricognizione nei reparti che stanno per riaprire, anche Lorenzon indossa tuta, visiera e mascherina per iniziare a fare i test, assieme a Rita e Moira, due infermiere dell'Usl. Il sindaco di Valdobbiadene è tra i volontari che gestiscono l'accesso delle persone in attesa di sottoporsi al tampone. «La struttura è a posto e il personale è stato individuato: siamo pronti a partire con i reparti Covid tira le fila il primo cittadino, Luciano Fregonese grazie a questa struttura sarà possibile sgravare gli ospedali dai pazienti che non hanno bisogno di cure ad alta intensità. Questa struttura può essere utile per i pazienti che stanno combattendo contro il coronavirus».

Mauro Favaro

