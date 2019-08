CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FOCUSTREVISO I contrasti crescenti tra Lega e M5S e il rischio stallo preoccupano non poco. Tanto che quasi un industriale di Padova e Treviso su due boccia il governo giallo-verde. L'altra metà, invece, accorda ancora credito, pur con una pagella non brillante. Lo conferma la rilevazione Italia nel quadro globale e le azioni per la competitività, realizzato da Assindustria Venetocentro su un campione rappresentativo di suoi iscritti, in collaborazione con Fondazione Nordest. Il 31,4 per cento degli imprenditori dà un voto negativo...