Tra insegnanti che mancano, supplenze per aria, incarichi scoperti, pasticci sulle graduatorie, concorsi in ritardo, test sierologici a migliaia di docenti, regole anti-Covid sulla sicurezza da verificare, mascherine mancanti, emergenza-sostegno agli alunni disabili, riparte, domani, la scuola nella maggior parte delle Regioni, Veneto incluso (il Friuli Venezia-Giulia invece aspetta mercoledì 16). Tanti, ma tanti i problemi ancora da risolvere, un turbine di polemiche, tutto un mondo che non riesce a trovare pace e naviga invece nell'improvvisazione. Al centro, ovviamente, la questione della sicurezza. Meno di 24 ore al sospirato suono della campanella, al ripristino delle lezioni in presenza, dopo mesi di didattica a distanza per effetto della chiusura delle scuole per l'emergenza sanitaria, stop che in Veneto risale alle vacanze di Carnevale di febbraio.

Si ricomincia, dunque, e ci si addentra in un anno scolastico mai come stavolta complicato e incerto. Diverso da tutti i precedenti. «Straordinario» l'ha definito ieri il ministro Lucia Azzolina. Miur, Uffici scolastici, Regione Veneto stanno faticosamente mettendo a punto piani, linee guida, protocolli per garantire lezioni il più possibile normali e per affrontare eventuali focolai o casi di contagio. Domani, intanto, per l'inaugurazione, arriverà in Veneto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha scelto simbolicamente Vo' Euganeo, dove la scuola è già ripartita, primo comune a essere dichiarato zona rossa (assieme ai comuni lodigiani) e dove si contò la prima vittima-Covid (anche se poi si accertò che la causa era un'altra) per parlare alle famiglie italiane.

Ecco le istruzioni per la ripartenza, elaborate con i consigli di Regione Veneto ed esperti.



