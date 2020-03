IL FOCUS

Scienziati e ricercatori sono all'opera per trovare cure e vaccini per il coronavirus. E le possibilità che presto si possa avere un farmaco non sono così remote. «Le terapie potrebbero arrivare in 6 mesi - spiega Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento Malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità -, ma se si tratta di farmaci già noti anche prima». In Italia di cure in cantiere ce ne sono parecchie. Al Cotugno di Napoli sisperimenta un farmaco utilizzato finora per l'artrite reumatoide. È stato inoltre firmato un protocollo da alcuni centri regionali con capofila il policlinico San Matteo di Pavia. Con i posti letto in esaurimento, negli ospedali si tenta il tutto per tutto, anche combinando vecchi farmaci, per esempio quelli anti-Aids, progettati per bloccare l'enzima che permette al virus Hiv di penetrare nelle cellule.

Sembra promettente anche lo studio dell'Università olandese di Utrecht. Ma servono studi su larga scala. «In Cina sono avanti con la sperimentazione, se ci fossero dei risultati da trial randomizzati controllati i tempi per avere una cura pronta potrebbero essere molto rapidi.

Anche perché stiamo parlando di farmaci che nella maggior parte dei casi sono già utilizzati, quindi cambierebbero solo le destinazioni di patologie». Intanto si è aperta una vera guerra commerciale tra Usa e Germania: per la stampa tedesca Trump è pronto a comprare per un miliardo di euro l'azienda farmaceutica CureVac che a Tübingen lavora a un vaccino .

Graziella Melina

