IL FOCUS

ROMA Via le norme sul Csm e quelle per eliminare le porte girevoli tra politica e magistratura, con le novità sulla composizione e sul sistema elettorale, che sono state stralciate dal testo e che potrebbero essere spacchettate in provvedimenti differenti e seguire un iter a sé stante. Il disegno di legge sulla giustizia riguarda solo il processo penale. E subisce perciò una cospicua cura dimagrante, con la riduzione alla metà dei 35 articoli iniziali. Tra le ultime novità una norma che consente l'assunzione per il biennio 2020-2021 di 2000 unità di personale amministrativo per definire rapidamente i processi pendenti e avviare la digitalizzazione.

Soprattutto, però, viste le polemiche di questi giorni, la maggiore novità è che vi rientra il cosiddetto lodo Conte bis sulla prescrizione. L'accordo stabilisce una distinzione tra condannati e assolti con lo stop del decorrere della prescrizione solo per i primi. Per gli assolti in primo grado, la prescrizione continua a correre; per i condannati si ferma dopo il primo grado di giudizio mentre il processo va avanti. Se il condannato subisce una nuova condanna, la prescrizione si blocca in maniera definitiva. Se viene assolto, può recuperare i termini di prescrizione rimasti nel frattempo bloccati. In altre parole, il blocco scatterebbe, in via definitiva, solo per la doppia condanna, in primo e in secondo grado di giudizio.

Michela Allegri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA