IL FOCUS

ROMA Una giornata da incubo. Per chi ha ripetutamente e spesso inutilmente tentato di presentare la domanda sul sito Inps per ottenere il bonus da 600 euro previsto per i lavoratori autonomi; e per gli stessi vertici dell'istituto di previdenza che hanno dovuto affrontare l'ira dei cittadini e della politica per il sito che è andato in tilt, forse attaccato dagli hacker, come sostiene il presidente Inps, Pasquale Tridico, o forse semplicemente collassato per l'enorme mole di domande arrivate. Cento al secondo, è stato detto. Alle otto del mattino (le domande potevano essere inviate dalla mezzanotte) erano già trecentomila. Un assalto motivato anche dalle notizie diffuse dallo stesso Inps e poi smentite che le domande sarebbero state accolte in ordine cronologico di presentazione fino a esaurimento fondi. Non è così, ha poi assicurato Tridico: «Non c'è una deadline. I fondi continueranno ad essere rimpinguati per tutta la durata della crisi. Non c'è nessuno rischio che chi ha diritto a questo bonus lo perda . È un diritto acquisito». Il 15 aprile inizieranno i pagamenti che continueranno fino alla fine del mese. Per evitare che nei prossimi giorni ci possano essere gli stessi disagi di ieri, l'Inps ha deciso di scaglionare gli orari: dalle 9 alle 16 potranno accedere al portale consulenti e intermediari e dopo le 16 gli altri utenti. Nonostante il caos e i disservizi, ieri comunque l'Inps ha ricevuto 339.000 domande per il bonus autonomi da 600 euro. Finora, poi, sono state un milione e quattrocentomila le richieste di cassa integrazione con causale Covid-19. Per un milione e duecentomila lavoratori il pagamento sarà a conguaglio (in quanto hanno ricevuto il trattamento dalle aziende). Per gli altri 200.000 lavoratori il pagamento sarà diretto.

Giusy Franzese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA