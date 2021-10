Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FOCUSROMA Un tesoretto fatto da tante banconote da 5 euro, 10 euro, 20 euro. Accumulate di giorno in giorno, anzi meglio: di tavolo in tavolo. Sono le mance che gli italiani lasciano ai camerieri dopo un pranzo o una cena al ristorante, oppure ai facchini che portano le valige nelle camere d'albergo, ai tassisti, ai ragazzi del delivery. Soldi che in genere sono lasciati in contanti e che sfuggono a qualsiasi tassazione. Eppure stiamo...