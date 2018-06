CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FOCUSROMA Un colpo certo, anche se non durissimo. I dazi su acciaio e alluminio toccherebbero circa 760 milioni di export complessivo dall'Italia, con effetti molto differenziati tra le varie tipologie di prodotto. Per il nostro Paese però i veri rischi vengono non da una singola decisione, ma da uno scenario di guerra commerciale globale che avrebbe conseguenze molto pesanti anche se dovesse coinvolgere principalmente gli Stati Uniti e la Cina. Con il suo surplus commerciale di quasi 50 miliardi di euro infatti l'Italia è particolarmente...