ROMA Un bus privato va sul Lungotevere dove è stato chiamato per trasportare un gruppo di turisti. Quando scopre che sono cinesi, si rifiuta di farlo salire perché ha paura del contagio del coronavirus di Wuhan. Alla fine il titolare della società chiama il 112 e gli operatori del servizio di emergenza sanitaria gli spiegano che non c'è alcuna ragione per lasciare a piedi i turisti. Questo episodio di irrazionalità e paura a Roma, spiega il clima che si sta creando in Italia. E nel Milanese un ragazzino di 13 anni, di origini cinesi, ha raccontato di essere stato insultato a Cesano Boscone mentre giocava una partita di calcio del campionato giovanissimi: «Spero ti venga il virus».

Se da una parte va fermato sul nascere il virus dell'irrazionalità che si mescola al razzismo, dall'altra l'Italia si sta muovendo su due fronti. Da una parte si sta organizzando il rimpatrio dei connazionali che sono ancora nella zona di Hubei (isolata dalle autorità cinesi per fermare il contagio) con voli charter, ma ancora non c'è il via libera della Cina. Dall'altra sono scattati controlli più severi sul voli dalla Cina. Da ieri mattina chi atterra a Fiumicino e arriva da una delle undici destinazioni collegate con volo diretto (Pechino, Shanghai, Shenzhen, Wenzhou, Wuhan - ma in questo caso la rotta è stata sospesa -, Xian, Hangzhou, Hiakou, Chengdu, Guangzhou e Hong Kong) si trova a vivere in una sorta di film: su disposizione del Ministero della Salute, a bordo salgono gli specialisti della sanità aerea, con tute bianche, che misurano, uno per uno, la temperatura di tutti i passeggeri. Sotto c'è un'ambulanza in attesa, pronta per il trasporto d'urgenza in ospedale. Ieri su Twitter una giornalista di Hong Kong lodava la scelta italiana. Ha scritto Britt Clennett, condividendo il video degli operatori sanitari sull'aereo atterrato a Malpensa: «Le autorità italiane non corrono rischi con il coronavirus». A Fiumicino l'altra sera, a bordo di un aereo proveniente da Pechino, è stato rilevato il caso sospetto di un bambino di cinque anni. Aveva la febbre, è stato portato all'ospedale, ma le analisi hanno escluso il contagio del coronavirus di Wuhan. La difficoltà dei controlli sta nel fatto che molti altri viaggiatori potrebbero tornare dalla Cina, ma passando per scali intermedi magari in Europa o in Medio Oriente.

L'altro fronte è quello del complicato rimpatrio dei cinquanta italiana che si trovano nelle zone di Wuhan e delle altre città isolate: per fermare il contagio, le autorità cinesi hanno deciso che non si può né uscire, né entrare. L'Italia sta collaborando con Francia, Germania, Regno Unito, ma anche con il Giappone, per una possibile operazione di evacuazione. Sarà su base volontaria, perché tra i nostri concittadini c'è chi lavora, ha un'attività commerciale, una famiglia a Hubei. E soprattutto è delicata la trattativa con la Cina che deve consentire a queste persone di lasciare la «zona rossa». Due i possibili piani: spostarle via terra in città cinesi non sottoposte a limitazioni, lasciarle lì in quarantena per quattordici giorni per poi riportarle in Europa; in alternativa, organizzare voli charter, magari insieme alle altre nazioni europee, e una volta ritornati in Italia mettere sotto sorveglianza sanitaria chi è rientrato. Ma ancora non c'è il via libera cinese.

