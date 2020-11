IL FOCUS

ROMA Un altro giro di giostra. I provvedimenti più severi nelle regioni più a rischio - tra queste sicuramente Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, ma si parla anche della Calabria - bar e ristoranti chiusi tutto il giorno, didattica a distanza fin dalla seconda media, negozi chiusi, pa in smart working.

IL SUMMIT

Questa mattina nuovo vertice con i presidenti di Regione e successivo passaggio in Parlamento del premier Conte per illustrare le misure inserite nel nuovo Dpcm. In queste ore è stato fatto un taglia e cuci, perché c'è ancora incertezza sulle misure che vanno attuate. Il ministro Franceschini ha confermato la chiusura dei musei. Sulla scuola alla fine è stata accolta la proposta che i governatori avevano già avanzato una settimana fa: didattica a distanza per tutte le scuole superiori, a cui potrebbero aggiungersi anche le classi dell'ultimo anno delle scuole medie.

Tra le misure in valutazione la più traumatica è quella della limitazione a tutti gli spostamenti dopo le 18 (ma il dibattito è in corso e potrebbe essere dalle 20) fino alle 5. Costringerà a restare in casa tutti i cittadini che non devono spostarsi per comprovate ragioni di lavoro o di salute.

MOBILITÀ

Più scivoloso il percorso verso le zone rosse provinciali e le chiusure di intere regioni per i quali saranno stabiliti dei criteri legati a Rt e riempimento degli ospedali. Altro tassello delle nuove misure di contenimento della diffusione riguarda gli spostamenti da una Regione all'altra. Ha confermato il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli: «Possibile una misura ragionevole come la limitazione agli spostamenti interregionali».

Mauro Evangelisti

