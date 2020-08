IL FOCUS

ROMA Un'altra tragedia dell'immigrazione davanti alle coste del crotonese, in Calabria, con l'elenco di morti che si allunga sempre di più. Mentre si stava effettuando un trasferimento, la barca, con a bordo 34 migranti, ha preso fuoco ed è esplosa, uccidendo tre persone e ferendo anche due militari della Guardia di finanza che erano intervenuti per assisterle. «È andato a fuoco il motore - hanno raccontato i testimoni - Subito dopo è avvenuta l'esplosione, che è stata sentita fin sulla spiaggia». La tragedia poteva essere anche peggiore se l'intervento dei finanzieri del Gruppo navale di Crotone non fosse stato tempestivo: uno di loro ha riportato la frattura di una gamba, l'altro diverse ustioni. A bordo del malandato peschereccio i migranti, partiti dalle coste turche, avrebbero voluto raggiungere la costa italiana. Provenivano dallo Sri Lanka, dalla Somalia e da altre parti dell'Africa. Tre persone - una donna, un uomo e un ragazzo - sono morte, una risulta dispersa.

MOTORE A FUOCO

Sul veliero, intercettato nella notte al largo delle coste calabresi nei pressi di Sellia Marina, si trovavano inizialmente 34 persone: 13 di loro erano riuscite a sbarcare sulla spiaggia. Mentre il resto del gruppo era rimasto sulla imbarcazione, intercettato da un'unità navale della Finanza che li stava scordando verso Crotone. È stato nel corso della navigazione che l'imbarcazione ha preso improvvisamente fuoco. Ed è in quel momento che i due finanzieri che avevano il compito di governare il mezzo, nonostante le fiamme a bordo, hanno permesso alla maggior parte dei passeggeri di salvarsi, facendoli trasbordare sulle motovedette delle Fiamme gialle e della Capitaneria di porto che erano arrivate per assisterli durante l'incendio. L'esplosione ha fatto sbalzare quasi tutti in mare e ha trascinato anche i due militari. Sono stati gli stessi migranti ad aiutare uno di loro rimasto ferito a una gamba. Oltre alle tre persone morte e a una quarta dispersa, sono state messe in salvo dal mare altri cinque feriti. «Ci chiamano eroi? Siamo esseri umani, lo siamo tutti», ha poi dichiarato all'Adnkronos, il finanziere Antonio Frisella, rimasto ferito insieme con il collega appuntato scelto Qs Maurizio Giunta - Siamo stati fortunati, ma ho avuto paura. In quei momenti ho pensato a mia moglie e a mia figlia. Mentre ero in acqua, ho provato a salvare quei ragazzi. Molti annaspavano, non sapevano nuotare. Erano tutti giovani e c'era anche una donna: abbiamo fatto di tutto per salvarli». Su quanto è accaduto la Procura di Crotone ha avviato un'inchiesta contro ignoti.

I TRASFERIMENTI

Tutto questo mentre su un'altra costa, quella siciliana dell'isola di Lampedusa, la situazione è altrettanto tesa e difficile. Circa 1500 i migranti ospiti del centro che potrebbe accoglierne 95, con ben 370 arrivati indisturbati in porto senza che nessuno li intercettasse. «Siamo pronti allo sciopero», ha annunciato il sindaco Totò Martello, mentre il presidente della Sicilia Nello Musumeci ha chiesto al governo di convocare un Consiglio dei ministri per discutere quella che considera un'emergenza assoluta. L'hotspot è stracolmo, così come la parrocchia. Il Viminale sta mettendo in campo ogni energia. Nei giorni scorsi - spiegano al ministero dell'Interno - «il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la ministra Luciana Lamorgese hanno deciso di ricorrere all'utilizzo di ulteriori tre navi, in aggiunta alle due già operanti, per far effettuare la quarantena ai migranti irregolari in arrivo». La prima raggiungerà Lampedusa entro stanotte, le altre due entro mercoledì. Circa 300 migranti sono stati intanto evacuati dall'hotspot.

Cristiana Mangani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA