ROMA Tre sbarchi in un solo giorno, soprattutto di barchini, con a bordo una decina di migranti per volta. L'approdo più vicino, l'unico, è sempre la Sicilia, dove l'hotspot di Lampedusa è arrivato al collasso e la conseguenza è stata una presa di posizione del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che con un'ordinanza ha disposto lo sgombero dei centri di accoglienza e il trasferimento in massa dei profughi nelle altre regioni. Il Viminale ha replicato sottolineando che la gestione degli sbarchi è una materia di competenza del governo e che quell'ordinanza sembrerebbe l'equivalente di carta straccia, ma in realtà l'emergenza è ben chiara e da settimane si lavora per trovare una soluzione ed evitare che la pressione sull'isola diventi insostenibile.

L'obiettivo a breve termine è organizzare al più presto i trasferimenti dei migranti in altre regioni, tutte, Nord compreso, ovunque si trovino posti liberi nei centri di accoglienza.

Nonostante le polemiche dei governatori, i trasferimenti proseguiranno. E sono proseguiti anche in queste settimane: in Piemonte il presidente di Regione aveva annunciato lo stop ai trasferimenti dopo che un gruppo di migranti era risultato positivo al coronavirus durante i controlli effettuati dalla Asl di Torino. Ma di fronte al collasso delle strutture a Lampedusa è stato necessario organizzare nuovi ricollocamenti. E così, un paio di settimane fa, in Piemonte sono stati spostati altri 76 profughi. Molti altri sono stati collocati in Calabria, Basilicata e Sardegna.

La strategia del Ministero resta quella di trasferire piccoli gruppi di stranieri in diverse regioni, ma il timore è che la situazione diventi difficile da gestire con i dati sui contagi in risalita. Finora verso le regioni del Nord il normale flusso era stato ridotto nei primi mesi dell'anno a causa dell'emergenza sanitaria. Ma adesso che i numeri si sono abbassati rispetto ai giorni del lockdown i trasferimenti verranno organizzati, per forza di cose, in tutta la Penisola.

Le proteste dei governatori sono iniziate dopo la notizia che alcuni migranti arrivati in Sicilia erano positivi. Due giorni fa, per esempio, su 48 nuovi casi registrati nell'arco di 24 ore 16 erano migranti. E Musumeci ha più volte sottolineato che sull'isola, considerando il totale dei contagiati, il 40 per cento è composto da migranti. Ieri, però, su 35 nuovi casi non c'era nessun profugo. Sull'isola i veri problemi restano la mancanza di posti, il collasso delle strutture e gli sbarchi fantasma, soprattutto con partenza dalla Tunisia, che proseguono senza sosta e sono difficilissimi da controllare.

Intanto si lavora per velocizzare i ricollocamenti in Europa. Il 10 agosto 48 richiedenti asilo sono stati trasferiti in Germania con un volo charter. Il totale dei migranti accolti in altri Paesi dopo l'accordo di Malta sale a 689, dei quali 189 dopo il periodo di lockdown, quando le procedure erano state sospese per poi riprendere il 25 giugno.

Dal primo gennaio 2012 al 12 agosto 2020 i profughi trasferiti in altri 11 Paesi europei sono stati 814. Ma la sensazione è che l'Europa stia facendo ancora troppo poco. Gli Stati che si sono dimostrati più collaborativi sono la Francia - 422 richiedenti asilo accolti -, e Germania - con 246 richiedenti asilo accolti -. Poi ci sono il Portogallo con 60 trasferimenti, l'Irlanda con 29, il Lussemburgo con 23 e la Spagna con 15. Le quote offerte per i ricollocamenti, dal primo gennaio 2019, sono state 1.737, di cui 1.242 dopo l'accordo di Malta.

