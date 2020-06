IL FOCUS

ROMA Tre mesi di promesse disattese, zero euro ricevuti, rabbia e sconforto. L'odissea di 419 mila lavoratori ancora in attesa della prima tranche della cassa integrazione prevista dal decreto Cura Italia di marzo doveva concludersi ieri, ma i pagamenti hanno subìto l'ennesimo slittamento. Quelli che attendono la cassa in deroga sono circa la metà: a quanto trapela dalle Regioni, che hanno inviato le domande all'Inps, per loro le erogazioni non scatteranno prima della fine della settimana prossima. Nel tunnel ci sarebbero poi altri 400 mila lavoratori di cui l'Inps ancora non conosce i dati, o perché le aziende non li hanno comunicati o perché le regioni tardano a inviare le domande di cassa in deroga. La buona notizia è che le aziende che hanno esaurito le 14 settimane di cassa integrazione previste dai decreti approvati finora potranno anticipare le ultime 4 settimane fruibili senza dover aspettare la scadenza del primo settembre, come stabilito inizialmente. La cassa integrazione si è trasformata in un boomerang per il governo a causa dei fortissimi ritardi nel pagamento ai lavoratori della prima tranche da nove settimane di ammortizzatori sociali. Ritardi che a causa di procedure lunghe e farraginose hanno colpito in particolare i potenziali beneficiari della cassa in deroga. Il decreto Cura Italia aveva stanziato 3,3 miliardi per la cassa in deroga, per un totale di circa 2,6 milioni di lavoratori. Le risorse sono state ripartite tra le regioni in base alle stime dell'Inps sulla platea dei potenziali destinatari, ma le previsioni dell'istituto di previdenza non avevano tenuto conto del lockdown prolungato e così ora i numeri non tornano. Nel Lazio mancherebbero 35 milioni per saldare le domande approvate, in Campania quasi 50. Dei 3,3 miliardi messi in campo dal Cura Italia per la cassa in deroga restano da distribuire 400 milioni, che però ancora non si sono visti. Risultato? In tutto, se si guarda alle risorse prenotate fin qui, la platea dei potenziali beneficiari della cassa integrazione nelle diverse tipologie previste dal Cura Italia erano al 4 giugno 8.410.149, di cui 7.580.347 risultavano essere stati pagati. A oltre la metà, 4.331.098, sono state le aziende ad anticipare i pagamenti con conguaglio Inps: nella migliore delle ipotesi torneranno in pareggio il mese prossimo. Intanto il ministero del Lavoro e quello dell'Economia hanno annunciato che stanno lavorando a un decreto legge che consentirà alle aziende che hanno consumato le prime 14 settimane di cassa integrazione di anticipare le ulteriori 4 settimane previste prima di settembre, così da garantire ai lavoratori la continuità del sostegno al reddito. Il governo pensa anche di estendere a fine anno la cassa integrazione e il divieto di licenziare, in scadenza il 17 agosto. Una soluzione sponsorizzata dal ministero del Lavoro: la ministra Nunzia Catalfo ha annunciato che i tecnici di via Fornovo stanno elaborando la stima dei costi per il rifinanziamento della cassa integrazione. Il Tesoro però frena.

Francesco Bisozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA