IL FOCUS

ROMA Spazio al reddito di emergenza nel decreto di aprile. Ma la strada che porta al beneficio è ancora costellata d'incertezze. Il lancio del sussidio a maggio è stato confermato ieri dalla ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, già madrina del reddito di cittadinanza. Al Tesoro però la misura è al centro di un braccio di ferro. Pochi i punti fermi: il reddito di emergenza dovrebbe avere una durata di due mesi, con la seconda erogazione programmata per fine giugno. Mentre l'importo dell'eventuale assegno continua a oscillare.

LE IPOTESI

Dovrebbero beneficiare dell'indennità le famiglie con un Isee superiore a 9.360 euro, soglia sotto la quale si ha diritto al reddito di cittadinanza, escluse da altre forme di sussistenza. Nel frattempo il ministero del Lavoro ha segnalato la presenza su Internet di siti truffa che chiedono agli utenti d'inserire i propri dati personali per richiedere il bonus attualmente allo studio del governo. In palio circa 500 euro. Nonostante il forcing della viceministra dell'Economia Laura Castelli, al ministero dell'Economia la linea assistenzialista dei grillini ancora fatica però a prevalere. Per finanziare il reddito di emergenza sponsorizzato dai Cinquestelle serve almeno un miliardo di euro. Pd e Italia Viva chiedono che il sussidio venga gestito direttamente dai Comuni, ricalcando il meccanismo utilizzato per i 400 milioni di buoni spesa contro l'emergenza. Prende così lentamente forma quello che a molti appare come un nuovo reddito di cittadinanza. «Introdurremo il reddito di emergenza per dare un aiuto concreto a tutti cittadini in difficoltà», ha confermato ieri in un post su Facebook la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, aggiungendo che il beneficio andrà a sommarsi alle altre indennità già messe in campo con il decreto Cura Italia. Stando alle stime la misura dovrebbe imbarcare un milione di famiglie, per un totale di 3 milioni di individui che al momento risultano esclusi dagli altri ammortizzatori sociali. Affinché il nuovo sussidio arrivi al traguardo serve però una soluzione compromesso che metta d'accordo le varie componenti della maggioranza, altrimenti l'iniziativa non riceverà semaforo verde. Non convince l'ipotesi di aprire i cancelli del reddito di emergenza anche ai lavoratori in nero. Si discute soprattutto sulla gestione del sussidio: affidare le risorse ai Comuni garantirebbe aiuti mirati alle famiglie in stato di bisogno, ma i Cinquestelle preferiscono che sia direttamente l'Inps a occuparsi del reddito di emergenza. In questo modo si rischia però di sovraccaricare l'istituto di previdenza sociale, che già gestisce le altre prestazioni, non senza affanno, come dimostra quanto successo all'inizio del mese con il bonus dei 600 euro, quando il portale dell'Inps non ha retto alla straordinaria ondata di accessi che lo ha investito. Il reddito di emergenza punta ad accogliere gli esclusi dagli altri ammortizzatori, come il bonus per gli autonomi e le partite Iva, la cui riconferma ad aprile e maggio costerà circa 7 miliardi di euro. L'ammontare dell'assegno potrebbe arrivare fino a 800 euro nelle famiglie numerose. La durata del sussidio potrà essere prorogata di mese in mese in caso di bisogno. Il timore di una parte della maggioranza è che in questo modo il reddito di emergenza si trasformi strada facendo in una misura permanente. «Finiremo con l'avere un secondo reddito di cittadinanza. Meglio a questo punto stanziare una somma maggiore rispetto al miliardo preventivato fin qui e chiedere aiuto ai sindaci per meglio indirizzare le risorse messe in campo e garantire l'efficacia della misura», spiega il vicecapogruppo di Italia Viva alla Camera Luigi Marattin. Ipotesi che non dispiace al Pd, a favore di una serie di paletti per contenere la platea dei beneficiari e scongiurare un'emorragia di risorse. La partita insomma rimane aperta. Ma sul web già spuntano i primi siti truffa che chiedono agli utenti d'inserire i propri dati personali per ottenere il reddito di emergenza.

Francesco Bisozzi

