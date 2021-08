Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FOCUSROMA Sicilia e Sardegna, le regioni in cui in queste settimane c'è un boom di presenze turistiche, sono le più vicine al passaggio in fascia gialla.«Bisogna continuare a mantenere dei comportamenti prudenti e soprattutto correre a vaccinarsi. Bisogna essere tanto veloci quanto la staffetta italiana alle Olimpiadi, perché è il modo migliore per ottenere il Green pass e quindi svolgere tutte le attività in sicurezza» dice il...