ROMA Si riapre dopo 67 giorni con un affanno che potevamo evitarci se sulla pandemia in Italia non ci fossero così tanti galli a cantare. Tanto che al termine di un tira e molla che è durato quattro giorni dopo la diffusione di alcune linee guida dell'Inail, addirittura una Regione di 6 milioni di persone come la Campania, quella che ha il numero di abitanti per chilometro quadro più alto in Europa e dunque è quella che ha preso più sul serio l'epidemia, ha deciso di fermarsi un attimo e stabilire per conto proprio tempi e modo del riavvio dei motori. L'operazione, che si è colorata di interessi politici persino interni ai partiti e di competizioni e stoccate fra le Regioni di cui non si avvertiva la necessità, ha finito per assorbire anche aspetti paradossali. Per esempio non riaprono i centri culturali la cui attività è stata equiparata a quella delle Spa o di centri termali.

Poiché la palla è tornata dallo Stato alle Regioni queste ultime hanno fatto di tutto per riaprire tutte assieme anche se il profilo dell'epidemia resta molto diverso dal Nord-Ovest al Sud. Di qui la necessità per alcune Regioni di prevedere restrizioni che vanno interpretate come espliciti segnali di allarme: il Piemonte ritarda l'apertura di bar e ristoranti mentre la Lombardia obbliga al controllo della temperatura tutti coloro che desiderano consumare un pasto al ristorante.

Comunque mentre nella propria Regione si torna a viaggiare liberamente, senza autocertificazione, almeno sappiamo che alcune regole sono valide dalle Alpi fino a Lampedusa: mascherina obbligatoria in tutti i luoghi chiusi e sui mezzi pubblici e rispetto della distanza minima di un metro fra le persone. Ma è ben magra consolazione sapere che in altri paesi europei neanche queste regole di base valgono per tutti.

Rosario Dimito

Diodato Pirone

