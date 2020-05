IL FOCUS

ROMA «Sembra di essere dinanzi a una nuova malattia rispetto a quella che abbiamo visto 3-4 settimane fa». È soltanto una sensazione quella di Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano. Nulla di più. È bene infatti chiarirlo subito: ad oggi non c'è alcuna evidenza scientifica che suggerisce un eventuale indebolimento del nuovo coronavirus. «È semplicemente una mia considerazione sulla base di quello che sto vedendo all'ospedale di Bergamo e che, a quanto pare, si sta notando in altre strutture ospedaliere, cioè meno casi gravi tra i nuovi malati», sottolinea Remuzzi. Concorda con questa sensazione anche il virologo Massimo Clementi, direttore del laboratorio di virologia del San Raffaele di Milano.

«Il profilo clinico del virus è mutato», dice. «All'inizio dell'epidemia arrivavano 100 persone in pronto soccorso, la maggioranza delle quali bisognose della terapia intensiva, e ora non arrivano più», aggiunge. Cosa questo significhi è difficile dirlo. Le ipotesi sono tante e anche molto diverse tra loro. Quella secondo la quale il virus sia mutato «in senso buono» è un'ipotesi che i virologi hanno subito scartato. Anzi la ritengono pericolosissima ai fini della percezione del rischio della popolazione che potrebbe, erroneamente, sentirsi più sicura e abbassare la guardia sulle misure di prevenzione.

GLI STUDI SCIENTIFICI

«Non ci sono evidenze scientifiche per dire che il virus ora è meno cattivo di prima», precisa Massimo Galli, direttore del reparto di Malattie infettive all'Ospedale Sacco di Milano. «Cambiamenti tali da far ipotizzare una minore virulenza del virus non ne abbiamo visti», aggiunge. In effetti, non ci sono studi scientifici che mostrino variazioni significative del virus tali da giustificare un suo indebolimento. Quindi, se è vero che ci sono sempre meno malati gravi di Covid-19, il motivo andrebbe ricercato altrove. Un'ipotesi potrebbe essere quella secondo la quale chi si doveva ammalare gravemente o è già guarito o è deceduto. E chi ancora non si è ammalato sta facendo più attenzione, rimanendo ad esempio a casa. «La situazione è cambiata - dice Galli - perché gli anziani e i più fragili rimasti superstiti dopo la prima ondata si sono chiusi in casa in condizioni di massima sicurezza». Da considerare c'è anche un'altra ipotesi. «È possibile che si stia creando un po' di immunità», sottolinea Remuzzi. C'è anche da considerare la teoria secondo la quale il lockdown abbia abbassato significativamente la carica virale in circolazione e che quindi i contagi siano più «lievi».

Si tratta solo di considerazioni, ipotesi e teorie che, secondo gli esperti, non dovrebbero portarci a sottovalutare la situazione che invece potrebbe cambiare da un momento all'altro. «Questo infatti non significa che la gente non deve stare attenta», precisa lo stesso Remuzzi. Che si abbassi la guardia è infatti il timore maggiore di alcuni esperti.

IL PERICOLO

«È pericoloso sostenere che il virus si sia indebolito - dichiara il noto immunologo Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas - e una percezione errata rischia di far abbassare la guardia e incoraggiare comportamenti irresponsabili». Concorda Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. «Quel che può succedere è che nella prima fase il virus colpisca i più suscettibili e dopo la prima ondata faccia meno morti. È stato così anche per l'Hiv», aggiunge. Non è quindi il momento di cantare vittoria. Il rischio di una seconda ondata, forse anche più virulenta della prima, rimane sempre in agguato.

Valentina Arcovio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA