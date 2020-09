IL FOCUS

ROMA Se l'attenzione del mondo non fosse concentrata sullo sviluppo di un vaccino che ci liberi dalla catena del coronavirus, la storia della malattia di un volontario che sta partecipando alla sperimentazione sarebbe stata archiviata come pura routine su cui, certo, è necessario un approfondimento. D'altra parte, già in precedenza c'era stato un falso allarme. Ma ora per il progetto che mette insieme la multinazionale AstraZeneca, l'Università di Oxford e un centro di eccellenza di ricerca come l'italiana Irbm di Pomezia, è necessaria una pausa. Per i 50 mila volontari in Gran Bretagna, Sud Africa e Brasile a cui il vaccino è già stato inoculato, la fase 3 di osservazione prosegue, ma c'è lo stop dell'ampliamento dei numero di soggetti coinvolti nella sperimentazione. Secondo il Financial Times, comunque, i test potrebbero riprendere già la prossima settimana.

Cosa è successo? Un volontario inglese ha sviluppato un'infiammazione spinale. Effetto collaterale del vaccino Azd 1222? Ad oggi non è possibile dare una risposta, ma va ricordato che nella fase 3 sono coinvolte tutte le tipologie di soggetti, anche coloro che hanno precedenti patologie. Spiega il Ceo di AstraZeneca, Pascal Soriot: «Mettiamo al centro del nostro lavoro la scienza, la sicurezza e gli interessi della società. Questa è solo una sospensione temporanea che prova come l'azienda segua questi principi, in attesa che il comitato di esperti indipendente valuti questo singolo caso di reazione avversa».

Dunque, ora si andrà allo studio dell'evento, per comprenderne la portata e le cause. Quanto durerà? Non ci sono certezze: nella migliore delle ipotesi una settimana, nella peggiore anche diversi mesi. Da sapere: sul vaccino di AstraZeneca l'Italia e l'Unione europea hanno investito molte risorse, con la speranza di avere le prime dosi a novembre (cosa che ovviamente non significa diffusione di massa). Quello di AstraZeneca è considerato uno dei vaccini più promettenti, ha ricevuto finanziamenti anche dall'amministrazione Trump. Il ministro della Salute, Roberto Speranza: «L'Italia continuerà a investire in prima linea nella ricerca per il vaccino anti-Covid, al fine di garantire al più presto soluzioni efficaci nella massima sicurezza. La sospensione precauzionale della sperimentazione da parte di AstraZeneca dimostra la serietà dei rigidi protocolli di verifica. Nessun vaccino sarà mai autorizzato senza la piena garanzia per la salute delle persone. Dentro questo quadro, con la Commissione europea stiamo investendo sui principali candidati vaccini in sperimentazione con i massimi standard di sicurezza ed efficacia». Paradossalmente, lo stop di AstraZeneca è una risposta a chi temeva che le regole della scienza venissero superate per ragioni economiche e politiche (a novembre ci sono le elezioni americane). Il professor Massimo Clementi, ordinario di Microbiologia e Virologia all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano: «Questo episodio testimonia come fossero infondati i timori di validazioni poco controllate». Secondo il professor Alberto Mantovani, professore emerito di Patologia e direttore scientifico dell'Istituto Irccs Humanitas «potrebbe rivelarsi un falso stop. È un modo saggio e prudente di procedere, con la guardia alta. Al momento non è detto che il nuovo problema insorto sia legato al vaccino, non c'è alcuna evidenza scientifica in tal senso». Ieri Pfizer e Biontech hanno annunciato la conclusione di un accordo con l'Unione europea per 200 milioni di dosi di un altro candidato vaccino. Come dicono gli anglosassoni, mai mettere le uova in un unico paniere. L'Oms invita tutti alla prudenza, riferendosi alla totalità dei vaccini in fase di studio: «Ci vorrà molto tempo prima di raggiungere l'immunità di gregge, con il 60% o il 70% della popolazione immunizzata, e effettivamente interrompere la trasmissione. Bisognerà aspettare fino al 2022 senza dubbio e fino ad allora le popolazioni devono essere disciplinate».

