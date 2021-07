Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FOCUSROMA Qual è il peggior incubo di un turista in questo sventurato anno di pandemia? Contrarre il Covid-19 in vacanza. Oramai succede spesso, a volte, le conseguenze possono essere molto complicate. Anche perché ciò che accade agli italiani che si ammalano fuori dai confini nazionali può dipendere in parte dalla loro pianificazione preliminare del viaggio, in parte dall'organizzazione sanitaria dei Paesi nei quali si trovano in...