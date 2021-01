IL FOCUS

ROMA Prodotto a Castel Romano, lembo di periferia della Capitale al confine con Pomezia, il vaccino dello Spallanzani, sperimentato anche a Verona, procede a ritmo spedito ed entro l'estate - secondo le stime - potrà già essere sul mercato.

Ad accelerare il percorso di produzione, l'annuncio - arrivato ieri mattina dal ministro della Salute, Roberto Speranza - che lo stato italiano entra con capitale pubblico in ReiThera, l'azienda di Castel Romano che sta sviluppando il vaccino anti Covid. Invitalia acquisirà una partecipazione del 30% del capitale della società ReiThera e ha approvato il contratto di sviluppo presentato dall'azienda biotech che finanzia un investimento industriale e di ricerca da 81 milioni di euro. Gran parte dell'investimento, 69,3 milioni, sarà destinato alle attività di Ricerca&Sviluppo per la validazione e produzione del vaccino anti-covid. La restante quota (11,7 milioni) sarà utilizzata per ampliare lo stabilimento di Castel Romano, dove sarà prodotto l'antidoto. Un'eccellenza romana fiore all'occhiello del Paese a cui sta lavorando un team di giovanissimi under 40 - l'età media è di 35 anni ndr - di cui le donne, comprese due ricercatrici straniere, ne compongono il 70%. ReiThera ha già completato la fase uno di sperimentazione clinica che ha visto coinvolti 90 volontari divisi in due fasce d'età (tra 18 e 55 e da 65 a 85 anni). I risultati sono stati presentati nelle settimane scorse allo Spallanzani e hanno indicato un ottimo profilo di sicurezza del vaccino e un'ottima risposta immunitaria sia in termini di anticorpi che di linfociti. Dopo 28 giorni dalla vaccinazione, oltre il 94% dei soggetti nella fascia d'età 18-55 anni vaccinati con una sola dose ha prodotto anticorpi, ed oltre il 90% ha sviluppato anticorpi con potere neutralizzante nei confronti del virus. «La risposta cellulare - ha fatto sapere Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani - ovvero la produzione di linfociti T indotta dal vaccino specifica contro la proteina spike del coronavirus, è risultata estremamente robusta in tutti i soggetti valutabili nella fascia d'età 18-55 anni, e potenzialmente più elevata di quella dei pazienti con infezione naturale da SARS-CoV-2. Inoltre, la risposta osservata nei soggetti anziani non differisce da quella dei soggetti più giovani. Le reazioni avverse del vaccino sono state limitate per intensità e durata, e nessun volontario ha manifestato eventi collaterali di gravità tale da compromettere le attività quotidiane».

LE TEMPISTICHE

Tutto pronto ora per la fase 2 che dovrebbe partire a breve: sicuramente entro la fine del primo trimestre del 2021, e ReiThera conta di comunicarne i risultati iniziali in tarda primavera. L'obiettivo, poi, sarà terminare la Fase 3 entro la prossima estate e conseguentemente presentare i dati per l'approvazione all'Aifa e all'Ema. Nella fase 2 e nella fase 3, in cui si dovrà allargare la platea dei volontari, verranno coinvolti migliaia se non decine di migliaia di volontari. Durante la fase 2, che si svolgerà principalmente in siti clinici italiani, la stima è infatti di includere circa 900 soggetti, mentre per la Fase 3 la sperimentazione potrebbe allargarsi su base internazionale. Al momento l'obiettivo aziendale, in seguito agli investimenti in infrastrutture, con l'ampliamento dello stabilimento di Castel Romano e l'estensione del sito di produzione, è quello di produrre fino a 100 milioni di dosi all'anno, (circa 8-10 milioni ogni mese). Il processo produttivo è interamente svolto e concentrato presso lo stabilimento di Castel Romano, periferia sud della Capitale a due passi dal litorale. Qui, ReiThera dispone di ampi spazi all'interno dei quali si sviluppano tutte le fasi di produzione fino all'infialamento. L'azienda ha già espanso le capacità interne passando da 200 a 3mila litri di produzione. La speranza a pieno regime è di arrivare a 3mila litri di produzione a settimana. Nel centro di Castel Romano, l'età media aziendale è di 35 anni e il team è quasi totalmente italiano con anche due ricercatrici straniere. Il 70% dei dipendenti è donna. La temperatura di conservazione non richiede particolari trattamenti, come invece è previsto da quello statunitense attualmente in distribuzione: è compresa tra i 2 e gli 8 gradi e al momento sembra non ci sia bisogno di un richiamo come per Pfizer. Una differenza rispetto a Pfizer e Moderna, infatti, sta nella somministrazione di un'unica dose, anziché due. Il siero avrà infine un costo tra 5 e 10 euro.

Mirko Polisano

