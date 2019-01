CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FOCUSROMA Per ogni euro speso per il Reddito di cittadinanza, nella migliore delle ipotesi, torneranno indietro sotto forma di crescita economica solo 30 centesimi. A spiegarlo è lo stesso ministero del lavoro in una tabella allegata alla Relazione tecnica con la quale la misura è stata trasmessa alla Ragioneria geneale dello Stato per verificarne gli impatti. In realtà, l'impatto sul Pil del sussidio, di base sarebbe addirittura minore. Utilizzando il modello previsionale dell'Istat, nel primo anno di erogazione del beneficio, il 2019,...