ROMA Per il trattamento del covid sono in arrivo nuove terapie antivirali. A gennaio, in Italia, come ha anticipato Guido Rasi, ex direttore esecutivo di Ema, l'ente regolatorio europeo e consulente del commissario straordinario per l'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, sarà disponibile la pillola anti-covid della Pfizer, per la quale l'Ema ha già dato il via libera. Il nuovo antivirale, stando agli ultimi dati disponibili, sarebbe efficace anche sulla variante omicron e garantirebbe un -89% di ricovero e morte. «Secondo i risultati finali del trial di fase 2 e 3, l'anti-covid orale Paxlovid si è confermato efficace nell'evitare le conseguenze più gravi dell'infezione - spiega Filippo Drago, ordinario di farmacologia dell'Università di Catania e componente della task force sul Covid della società italiana di Farmacologia - Uno studio di laboratorio, inoltre, indica che il farmaco funziona anche contro la variante omicron di Sars cov 2».

Ma l'efficacia della pillola anticovid dipende molto dai tempi di somministrazione. «L'azienda americana che lo produce - rimarca Drago - ha riferito che se Paxlovid viene somministrato entro 3 giorni dall'insorgenza dei sintomi, il rischio di ospedalizzazione e decesso viene ridotto dell'89%». Altro limite riguarda poi la tipologia dei pazienti che potrebbero trarre giovamento dalla cura anticovid. «Il trattamento con Paxlovid - precisa il farmacologo - è riservato ad adulti con Covid-19 che non richiedono ossigeno supplementare e che sono a maggior rischio di progressione verso una malattia grave. Paxlovid deve essere somministrato il prima possibile, dopo la diagnosi ed entro 5 giorni dall'inizio dei sintomi».

Le nuove cure in arrivo, avvisano però gli esperti, non devono essere considerate sostitutive della profilassi, che rimane l'unica strategia davvero efficace per contrastare il sars cov 2. «L'arrivo di nuove pillole per il trattamento dei pazienti è una buona notizia, ma - mette in guardia Drago - i vaccini rimangono la nostra arma principale contro il covid. La disponibilità di nuovi farmaci contro il covid non può essere una scusa per non vaccinarsi».

