IL FOCUS

ROMA Ospedali stracolmi, tracciamento fuori gioco e addirittura pazienti in fuga per farsi curare fuori dalla Regione. Da giorni ormai in Campania la situazione è fuori controllo. A certificarlo ieri è arrivato anche il bollino rosso del ministero della Salute, precursore di una nuova stretta. Un riconoscimento assolutamente tardivo per Vincenzo De Luca che da mesi prospetta questo tipo di situazione e invoca più rigidità. «Persi due mesi preziosi» ha infatti tuonato ieri attaccando il governo. «Meglio mandarli a casa» ha detto.

DATI E ACCUSE

E i dati stavolta sembrano dargli ragione, evidenziando una situazione difficile. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi di positività, su circa 25 mila tamponi, sono stati 4.079 (quasi mille di 15 giorni fa), superando la soglia dei 100 mila casi totali (compresi guariti e decessi). Se si punta il faro sulle provincie di Napoli e Caserta poi, guardando ai nuovi casi per 100 mila abitanti tra il 7 e il 13 novembre, ci si accorge che toccano rispettivamente la soglia di 72 e 80 quando, ad esempio, a Milano sono 108 e a Roma 46. Tuttavia la situazione cambia allontanandosi dalle aree meno densamente abitate e infatti ad Avellino, Salerno e Benevento le cose vanno meglio (con 47, 40 e 19 casi ogni 100 mila abitanti). A livello locale c'erano forse dei margini per agire prima di invocare le chiusure totali da parte del governo. O almeno è quello che pensa il sindaco di Napoli Luigi De Magistris che da tempo battibecca a distanza con De Luca.

Tornando ai dati però, a colpire, c'è anche il numero di attualmente positivi: più di 83 mila (dietro alla sola Lombardia). Una cifra che messa accanto ai dimessi guariti (19.878), alle terapie intensive piene solo al 27% e ai relativamente pochi decessi (967), finisce con l'evidenziare come il problema di tenuta del sistema riguardi i pronto soccorso, presi d'assalto a causa della scarsa assistenza territoriale. Vale a dire la seconda accusa mossa a De Luca che, per i suoi oppositori, ha smantellato la sanità nel suo primo mandato.

LE RISPOSTE

Accuse che però lo sceriffo ha rimandato prontamente al mittente nel consueto appuntamento su Facebook del venerdì. Ieri infatti De Luca, proprio mentre prendeva sempre più quota l'ipotesi di una zona rossa per la Regione e mentre a Napoli iniziavano le prime proteste degli imprenditori che in 200 hanno bloccato diverse strade del centro, non le ha mandate a dire. «La Campania era per chiudere tutto a ottobre, il Governo ha fatto la scelta di prendere provvedimenti sminuzzati. Una scelta sbagliata» ha incalzato, ricordando anche che un mese fa l'esecutivo ha deciso di tenere le scuole aperte salvo poi valutarne la chiusura parziale, ripercorrendo i passi del governatore. Riconoscimento che peraltro, al netto delle bordate al governo, è stato concesso ieri a De Luca anche da Nicola Zingaretti («Ha avuto il merito di dare l'allarme» ha dichiarato).

Per lo sceriffo «Fatti salvi 3-4 ministri» quello attuale «non è un governo. In queste condizioni meglio mandarli a casa» ha detto riferendosi soprattutto all'ala 5s e definendo impossibile lavorare con «Spadafora che ha raccontato bestialità» o con Di Maio, «sciacallo» che ieri lo aveva accusato di fare sceneggiate rifiutando gli ospedali da campo offerti da governo e Protezione Civile. «Di Maio era quello che ha criticato la nostra scelta degli ospedali modulari perché si sprecava denaro pubblico» ha chiuso il governatore, «Ma mi voglio fermare perché il solo nome di questo soggetto mi procura reazioni di istinto che vorrei controllare».

Francesco Malfetano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA