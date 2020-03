IL FOCUS

ROMA Oltre alle misure per scuole e sport, il Dpcm contiene moltissime disposizioni destinate almeno per un po' a cambiare la vita sociale degli italiani.

Alcune norme sono obbligatorie, altre solo facoltative o espresse sotto forma di calda raccomandazione. Fra queste ultime quella che colpisce di più è la conferma dell'invito di uscire di casa solo per lo stretto indispensabile rivolto agli anziani e a chi soffre di malattie (cancro, diabete, etc.) che riducono la capacità dell'organismo di produrre anti-corpi.

Per il resto si prevede uno stop tassativo a congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali per il personale sanitario e per il personale che garantisce i servizi pubblici essenziali. C'è anche il divieto di permanere nei pronto soccorso che come ormai dovrebbe essere noto sono fra i posti dove più facilmente si può essere contagiati. Limiti anche alle visite negli Hospice.

Nel Dpcm, tra le misure da applicare sull'intero territorio nazionale si prevede la sospensione delle manifestazioni svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, in luoghi che non consentono di tenere distanziate le persone. Questo significa che cinema, musei e palestre devono adeguarsi o contingentare gli ingressi.

